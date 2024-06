Opinión…

Ecuador podría entrar en una etapa de inestabilidad y de conflicto

Por Julio Echeverría,

Analista político ecuatoriano





No se sabe a ciencia cierta cuáles son los motivos del distanciamiento del presidente con su vicepresidenta. Sin embargo, creo que eso tiene mucho que ver con la elección del acompañante en la papeleta electoral. Antes de las elecciones, el entonces candidato Daniel Noboa seguramente no tenía una expectativa de llegar a ser presidente y la selección la hizo con la ligereza que suelen hacer los políticos solo para cumplir con los requisitos que le impone la autoridad electoral. Entonces, es probable que la selección no haya sido lo suficientemente meditada y estudiada, y por eso apenas se conoció que el candidato tenía posibilidades de ser presidente, se destaparon las contradicciones y el distanciamiento entre ellos.

Ahora, el presidente no quiere ser sustituido por la vicepresidenta por el mes y quince días que va a tener la campaña para las elecciones del 2025. El distanciamiento entre ellos vuelve incierto el panorama, porque a partir de declaraciones de Verónica Abad se ha dejado entrever la posibilidad de que ella examine algunas líneas de política que ya están afirmadas en la gestión de Noboa, como por ejemplo la negociación con el Fondo Monetario Internacional, el incremento del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Igual en el caso de la revisión de los juicios con los que se condenó al expresidente Rafael Correa. Se trata de tres temas en los cuales la vicepresidenta no ha tenido respuestas contundentes y ha dejado abierta la posibilidad de que se revisen. Si eso pasa, la coyuntura política se enrarecería muchísimo y el país entraría en una etapa de inestabilidad y de conflicto.

En cuanto a lo que pueda pasar con la vicepresidenta en la Asamblea Nacional, el Gobierno de Noboa en este momento tiene serias dificultades con el Legislativo, porque ha perdido los apoyos que inicialmente tenía, especialmente del Partido Social Cristiano y de la Revolución Ciudadana, de Correa, con los cuales se instauró un acuerdo de gobernabilidad que permitió la aprobación de algunas leyes importantes. Ahora esos equilibrios están rotos. Además, otro posible aliado, el Movimiento Construye, se ha distanciado porque el mismo presidente se ha encargado de solicitar la anulación del registro electoral de esta organización política.

Entonces, el escenario es bastante cuesta arriba para el presidente en el caso de que se tenga que pasar por la aprobación de la Asamblea Nacional para que se proceda al juicio a la vicepresidenta.