Un conductor borracho chocó y mató ayer a una triatlonista de 50 años en Moreno, Argentina. El hombre, que se encontraba al volante de un Audi A5 blanco, quedó inmediatamente detenido tras producirse el siniestro vial y será indagado por la justicia este lunes.

El accidente ocurrió a las 7 de la mañana, cuando el vehículo circulaba por la autopista del Oeste. Mientras tanto, la víctima identificada como Verónica Ultra, se desplazaba por la berma con su bicicleta. Ultra fue violentamente embestida por Mariano González, de 25 años y comerciante de Moreno.

La ciclista, que tenía tres hijos de 12, 15 y 18 años, fue trasladada de urgencia a un hospital después de la colisión, donde permaneció internada por un par de horas y luego falleció.

Mientras que González, fue sometido a un test de alcoholemia y dio 2,90 gramos de alcohol en sangre, cuando el máximo permitido para conducir es de 0,50 gramos.

El Audi A5 blanco de Mariano González, tras el impacto. (Policía Bonaerense).

En la investigación intervienen la comisaria primera de Moreno junto al fiscal general Gabriel López de la UFI N°8 de Moreno. El funcionario judicial solicitó las cámara de seguridad de la autovía con la intención de esclarecer los hechos, pero le fueron negadas ya que, al parecer, no existiría registro de aquel día.

Por su parte, el conductor quedó a disposición de las autoridades después de que lo detuvieran y le abrieran una causa por “homicidio culposo agravado por conducción imprudente”.

Habló el marido de la víctima

Esta mañana habló con LN+ Facundo, el esposo de la víctima. “Hoy se llevan una madre, que la dejan sin tres hijos; una amiga. Ella amaba lo que hacía, se levantaba a las 5 para ir a nadar, pedía la llave del club para ir a entrenar. Que una persona joven, a los 25 años, tome la decisión de dejar sin vida a una persona joven también, es realmente injusto”, sostuvo el hombre, que pidió que fiscales y jueces apliquen las decisiones necesarias para demostrarle a la sociedad que no se debe tomar alcohol y después manejar.

Verónica tenía 50 años. (Facebook Verónica Ultra).

“Pasó lo que pasa todos los fines de semana, gente que conduce con un estado alcohólico después de salir a fiestas y que no toma consciencia. Todavía nuestra sociedad no toma consciencia de que el alcohol es un arma”, sintetizó sobre lo ocurrido.

También pidió que se recuerde a Verónica y dijo sobre ella: “Era un ejemplo para sus hijos y muchos amigos que sabían lo que le ponía a este deporte. Ella trabajaba todos los días de 9 a 18 y se tomaba el tiempo a la mañana para nadar, los fines de semana para andar en bici y a la tarde para poder correr. No tengo palabras, me llamaron un minuto y mi vida y la de mis hijos cambió, la de todos los amigos, realmente no tengo palabras”.

Asimismo, Facundo contó que sus tres hijos saben que su mamá murió y, visiblemente apenado, dijo: “Ellos todavía no cayeron. El vacío que va a dejar no tener a la madre va a ser muy grande, el padre nunca va a poder reemplazarla, una madre es una madre. No van a tener madre mis hijos”.

Verónica compartía fotos de sus competencias en sus redes sociales. (Facebook Verónica Ultra).

Un caso similar en Palermo

Por último, el hombre comparó lo que le ocurrió a su mujer con un caso similar que sucedió en enero, pero en la ciudad de Buenos Aires, cuando un Ford Focus rojo que circulaba por la Avenida Figueroa Alcorta a toda velocidad atropelló a Marcela Bimonte, de 62 años, quien era también ciclista y se ejercitaba en una bicisenda de los bosques de Palermo.

“Pido que no se olviden a la gente, como pasó en Palermo, que a esa mujer andando en la bicisenda se la llevó puesta una persona. Parece que se olvidan, si no sale lo de Vero el alcohol sigue estando, se han tomado medidas, pero el alcohol sigue estando y es un arma. Hoy me quedé sin Vero y mis hijos se quedaron sin madre y no tengo más palabras, quiero que la recuerden, era una gran persona”, cerró el marido de la víctima de Moreno.

Irresponsabilidad al volante en Palermo.

En tanto, José Carlos Olaya González -el responsable de la muerte de Bimonte, en Palermo, que también hirió a otros cinco corredores- huyó del lugar, pero luego fue encontrado por las autoridades y dio positivo en el test de drogas. Este hombre fue acusado por homicidio culposo y procesado con prisión preventiva desde aquel momento.

