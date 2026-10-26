La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, y otros dirigentes de izquierda de toda América felicitaron el domingo al mandatario reelecto Luiz Inácio Lula da Silva por su “victoria histórica” ​​para un mandato cuarto en Brasil en un reñido balotaje.

Desde la derecha, algunos mandatarios como el chileno José Antonio Kast y la peruana Keiko Fujimori saludaron rápidamente a Lula y reconocieron su triunfo, a pesar de que su rival conservador Flávio Bolsonaro dijo que pedirá la anulación de la elección.

En una remontada contra todo tras pronósticos perder en primera vuelta, el mandatario izquierdista se impuso con el 51,7% de los votos frente al 48,2% de Bolsonaro.

“Viva la democracia, ganó el pueblo de Brasil. ¡Felicidades presidente Lula!”, escribió Sheinbaum, también de izquierda, en un breve mensaje en la red social X.

El mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel, felicitó a su “hermano” por su “victoria histórica” ​​sobre el hijo del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro (2019-2022) “que garantiza la continuidad del camino de paz, soberanía y justicia social”.

“Puede Brasil contar con Cuba en la construcción de la unidad e integración de nuestra Patria Grande, latinoamericana y caribeña”, escribió en redes sociales.

La expresidenta argentina Cristina Kirchner (2007-2015), que cumple seis años de prisión domiciliaria por corrupción, celebró a su “compañero presidente” Lula, quien en 2025 la visitó en Buenos Aires.

El brasileño “supo despertar en sus compatriotas sentimiento y sentido para ganar esta batalla” electoral, escribió en X su aliada argentina.

“Guatemala y Brasil comparten la convicción de que gobernar es trabajar por el bien común”, tuiteó el presidente socialdemócrata del país centroamericano, Bernardo Arévalo.

Desde Uruguay, el mandatario izquierdista Yamandú Orsi dijo haber comunicado con su “amigo” reelecto en el gigante país vecino.

“Lo felicidad por el triunfo y por la fiesta democrática que representa un proceso electoral”, indicó en X.

“Alianza estratégica”

Con la victoria de Lula, la primera economía de la región se mantiene como una de los pocos bastiones progresistas.

Brasil se desvía del giro a la derecha que han dado países como Argentina, Chile o Colombia, con el respaldo del presidente estadounidense, Donald Trump.

“El pueblo de Brasil ha dado una contundente muestra de participación cívica y democrática”, dijo un comunicado de la cancillería de Venezuela, donde la presidenta interina Delcy Rodríguez gobierna bajo fuerte presión de Washington.

La mandataria de Perú, la derechista Keiko Fujimori, saludó al pueblo brasileño por la “jornada democrática” del domingo y felicitó a Lula por su reelección.

“Reafirmamos nuestra voluntad de fortalecer nuestra alianza estratégica, la integración, la cooperación y el desarrollo sostenible de la Amazonía que compartimos, en beneficio de ambos pueblos”, señaló en X.

En el mismo tono, el derechista radical José Antonio Kast, firme aliado de Bolsonaro, dijo haber conversado con el brasileño y extenderle sus felicitaciones.

“Chile y Brasil tienen mucho futuro en común”, apuntó el presidente chileno. “Seguiremos trabajando por una agenda que potencie las relaciones entre nuestros países en integración económica y combate al crimen organizado en la región”, agregó.

El ecuatoriano Daniel Noboa, que defiende la mano dura contra la criminalidad, abogó igualmente por la cooperación en el cuarto mandato de Lula.

“Nuestra región tiene enemigos comunes, desafíos compartidos y mucho por ganar cuando trabajamos juntos”, indicó el mandatario de derecha en X.

Espero “que en este cuatrienio renovado sigamos trabajando juntos por una América Latina más integrada y próspera”, dijo el presidente dominicano, Luis Abinader, en esa red social.

Asimismo, el mandatario paraguayo, Santiago Peña, aspira a trabajar junto a Lula “por el bienestar” de sus pueblos.

“La remontada del progresismo”

Más allá de América Latina, numerosos líderes mundiales reaccionaron al triunfo de Lula, muy implicado en la política internacional y arduo defensor del Sur Global.

La cancillería china lo fecitó y dijo que iban a trabajar “para continuar avanzando en la construcción de una comunidad de futuro compartido” entre ambos países, socios en el bloque de los BRICS.

También dentro de esta alianza, el primer ministro indio, Narendra Modi, celebró la victoria de su “estimado amigo” y aseguró que iban a continuar su cooperación para hacer “progresar las prioridades comunes del Sur”.

Destacadas figuras del progresismo global se alegraron de la victoria, como el ícono de la izquierda estadounidense, Bernie Sanders, o el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez.

“¡Gran victoria para Lula! Lo que ha pasado en Brasil, pasará en España. La remontada del progresismo global acaba de comenzar”, dijo Sánchez, que en noviembre se enfrenta a unas elecciones generales en las que aspira a su reelección.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, celebró el resultado como un triunfo para “la democracia y el multilateralismo”, y el dirigente francés, Emmanuel Macron, dijo que iban a trabajar juntos con Lula por “un mundo más justo”.

Y en Canadá, el primer ministro Mark Carney destacó la relación bilateral que ha “florecido” bajo el mando de Lula. “Aprovechemos esta oportunidad para hacerla aún más fuerte, juntos”, dijo.