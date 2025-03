La vicepresidenta argentina, Victoria Villarruel, quien mantiene distancia política del presidente Javier Milei, se solidarizó este jueves con los 46 heridos que dejaron los enfrentamientos durante la protesta del miércoles en apoyo a los jubilados y pidió la intervención de la Justicia.

“Me solidarizo con todos los heridos, con los que manifiestan y los de las fuerzas federales”, dijo Villarruel a los medios locales que estaban apostados en la puerta de Expoagro 2025, la feria agroindustrial más grande de Argentina, llevada a cabo en San Nicolás, provincia de Buenos Aires.

La funcionaria pidió accionar de la justicia y aseveró: “ Como abogada siempre considero que ante cualquier hecho tan difícil como el que ocurrió ayer, a las puertas del Congreso de la Nación y en las zonas aledañas, tiene que expedirse la Justicia ”.

Los jubilados, que cada miércoles protestan a las puertas del Congreso, exigen la actualización de pensiones, la restitución de la cobertura de medicamentos y la continuidad de la moratoria previsional, que vencía este mes y permitía acceder a una pensión para quienes no contaban con suficientes años de aportes.

En esta ocasión tuvieron el apoyo de miles de personas, especialmente de aficionados del fútbol, debido a que el miércoles anterior un fanático de Chacarita Juniors, de 75 años, fue rociado con gases y golpeado por la Policía, hasta romperle la muñeca.

“Me solidarizo con todos los heridos, sean que fueron a manifestarse como de quienes son de las fuerzas federales, que ponen el cuerpo en situaciones de mucha violencia”, reiteró Villarruel.

El Gobierno de Milei desplegó ayer un operativo con miles de efectivos policiales que avanzaron sobre los manifestantes, desatando una ola de violencia que dejó un saldo de 26 policías y 20 civilos heridos, entre ellos el fotógrafo Pablo Grillo, quien permanece internado en grave estado.

Distanciamiento de Milei

La vicepresidenta se alejó de la versión sostenida por la mayoría de los funcionarios, que señalaba a la protesta como un intento de desestabilizar al Ejecutivo.

Al ser consultada sobre si consideraba que la movilización fue un ataque contra el Gobierno, respondió: “No, creo que es el ejercicio de la democracia, pero la violencia no es una herramienta para defender causas”.

No es la primera vez que Villarruel contradice las posturas del oficialismo, del cual forma parte, lo que desde hace varios meses ha tensado las relaciones con el mandatario argentino.

En enero pasado, el presidente arremetió contra su vice al afirmar que “no está en línea con lo que los argentinos quieren”.

“Creo que ha estado cometiendo una serie de errores no forzados. Ha tenido muchas declaraciones y actitudes que no están en la línea de lo que el 57 % de los argentinos votó (en las elecciones presidenciales de 2023). No está en línea con lo que los argentinos quieren”, dijo Milei, en ese momento, en declaraciones radiales a El Observador.

En diciembre, durante un viaje de Milei a Italia, el oficialismo difundió información sobre un supuesto error de Villarruel por presidir una sesión del Senado -que derivó en la pérdida de un legislador de la ultraderecha-, una función que le corresponde por su cargo de vicepresidenta, cuando debía reemplazar al mandatario en el Ejecutivo.

Previamente, en noviembre, el jefe de Estado la incluyó en lo él denomina como “casta”, término peyorativo con el que se refiere a la oposición, por considerarla cercana al “círculo rojo”, la élite de políticos, sindicalistas y empresarios que, según Milei, buscan influir en las decisiones del Gobierno.