Cuando se producen delitos como robos, la gente suele unirse para asegurarse de que el delincuente sea condenado a prisión como castigo, pero en Palermo, Argentina, el propietario de un bar adoptó un enfoque radicalmente distinto. La historia es viral en las redes sociales.

Esta historia viral en Argentina empezó un lunes por la tarde, cuando un adolescente de 15 años de edad ingresó al bar Dalchemist para cumplir con un propósito un tanto deshonesto.

El hecho quedó registrado por las cámaras de vigilancia del local, donde se puede ver que el joven se acercó a una clienta para ofrecerle unos productos de limpieza, según el medio local El Litoral.

Sin embargo, la mujer se opuso cuando el adolescente colocó disimuladamente los paños de limpieza sobre su teléfono móvil. El quinceañero cogió sus productos, ocultando cuidadosamente el teléfono de la clienta debajo, y se marchó, esperando que nadie se diera cuenta, cuando llegó el dueño del negocio para ordenarle que se fuera.

El joven captado al momento de entrar al bar. (Captura de pantalla: El Litoral).

El dueño del bar, identificado como Martín, le preguntó a la mujer si tenía su celular, y al darse cuenta de que el joven se lo había llevado, fue corriendo tras él porque vio que se lo había robado.

El adolescente no llegó a huir y fue reducido afuera del local ante los ojos de varios testigos, por lo que gritó desesperadamente para que lo liberaran, pese a que esto no fue el final de la historia viral.

Contratado por el bar

Antes de que la policía llegara, Martín conversó con el adolescente y le dijo que si había robado para poder alimentar a su familia, su bar estaba abierta para cuando quisiera comer algo porque no le negaría “un plato de comida a nadie”.

Y no solo eso, sino que también le ofreció trabajo en su local y detalló que la respuesta fue afirmativa del muchacho, éste se mostró conmovido y lloró por la oportunidad y su empatía. “Lo vi llorando y arrepentido”, dijo Martín a TN.

“Me senté a hablar con los chicos para conocerlos un poco más y sigo pensando lo mismo que pensé el otro día: ellos necesitan una oportunidad. Estoy convencido de que si les doy una mano no me van a defraudar. ¿Me puedo equivocar? Sí, puedo equivocarme pero si no pruebo no lo sé. Mejor irme a dormir sin la duda”, especificó a La Nación.

Mira el video viral