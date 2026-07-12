00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Chile: conductor atropella y mata a seis personas en feria en Viña del Mar.
Chile: conductor atropella y mata a seis personas en feria en Viña del Mar.
Por Agencia AFP

Al menos seis personas murieron y otras siete resultaron heridas este domingo al ser atropelladas por un vehículo en una feria en Viña del Mar, informó la policía de Chile.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.