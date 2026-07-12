Chile: conductor atropella y mata a seis personas en feria en Viña del Mar.

Al menos seis personas murieron y otras siete resultaron heridas este domingo al ser atropelladas por un vehículo en una feria en Viña del Mar, informó la policía de Chile.

“El conductor, por causas que se investiga, habría perdido el control” y atropelló a personas al costado de la feria de Caupolicán, dijo el coronel de Carabineros Jorge Guaita, de la Prefectura de Viña del Mar, a unos 120 kilómetros al oeste de Santiago.

El hombre fue detenido y sería sometido a un examen de alcoholemia, precisó Guaita en un mensaje de Carabineros enviado a la AFP.

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Grave accidente de tránsito deja 6 fallecidos y 6 lesionados en la Feria Caupolican sector subida Alessandri en Viña del Mar, vehículo menor embistio los puestos de esta feria, vecinos intentaron linchar al conductor @biobio @chile_accidente @Louisvasquez23 pic.twitter.com/NOG851aEXj — IEC-180 CONTROL STGO (@fdo2000) July 12, 2026

Video muestra la detención del conductor del automóvil que atropelló a más de una decana de personas en la Feria Caupolicán de Viña del Mar. pic.twitter.com/QzJx05R0RE — Sitio del Suceso SDS (@sitiodelsuceso) July 12, 2026

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