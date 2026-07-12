Chile: conductor atropella y mata a seis personas en feria en Viña del Mar.

Al menos seis personas murieron y otras siete resultaron heridas este domingo al ser atropelladas por un vehículo en una feria en Viña del Mar, informó la policía de Chile.
“El conductor, por causas que se investiga, habría perdido el control” y atropelló a personas al costado de la feria de Caupolicán, dijo el coronel de Carabineros Jorge Guaita, de la Prefectura de Viña del Mar, a unos 120 kilómetros al oeste de Santiago.
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El hombre fue detenido y sería sometido a un examen de alcoholemia, precisó Guaita en un mensaje de Carabineros enviado a la AFP.
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