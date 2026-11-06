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Los ornamentos que el papa León XIV utilizará en la primera misa que celebrará en Latinoamérica (el corporal, el purificador, el mantel y la palia) fueron confeccionados por Matilde González, religiosa de la congregación de Nuestra Señora del Huerto.

De color blanco, con detalles en dorado y con lino que adquirió en Paraguay, Matilde cuenta que la confección de cada uno de estos elementos está marcada por la comunión.

Agregó que todos los creyentes quisieran estar cerca del papa y poder decirle alguna, sin embargo, pide que todos se sientan cerca de él a través de cada uno de esos objetos que serán utilizados por el sumo pontífice.

El arribo del Santo Padre al territorio uruguayo está programado para las 16:30 horas locales (14:30 horas de Lima). Momentos después de arribar a Montevideo, el papa León XIV se trasladará hasta la Plaza Independencia, donde se realizará la ceremonia oficial de bienvenida.

Mientras que en Argentina , ya esperan con ansias la llegada del papa. La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) celebra la posición de León XIV expresada en su encíclica ‘Magnifica humanitas’ respecto a la inteligencia artificial (IA).

“La IA ya incide en muchos ámbitos de nuestras vidas y afecta las decisiones que configuran la convivencia humana . También está cambiando drásticamente la forma en que se libra la guerra”, aseveró papa León XIV en la presentación de ‘Magnifica humanitas’.

A poca de horas de su arribo a Uruguay, como parte de su gira en Sudamérica que incluye Argentina y Perú, el papa León XIV continúa su viaje junto a 82 periodistas provenientes de varios países del mundo. La entrega de acreditaciones inició ayer, jueves 5, y hoy la salida del vuelo papal fue desde un terminal exclusivo en Roma hacia Montevideo.

Los uruguayos esperan la llegada del papa León XIV en medio de un clima de esperanza y fe, en una visita pastoral que ha sido considerada como histórica en el país oriental.

Para los medios, el cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, explicó a los medios vaticanos el sentido de este viaje: “Incluso en América Latina , existe más que nunca la necesidad de superar las profundas polarizaciones sociales , y la misión primordial de la Iglesia es dar testimonio de la unidad, ser fermento de paz, diálogo y armonía”.

El papa León XIV permanecerá en territorio uruguayo hasta el domingo 8 de noviembre, día en que partirá hacia Argentina, país en el que estará por tres días.