El papa León XIV tomará 14 vuelos, pronunciará cerca de 40 discursos y todo menos de un mes después de su operación por un cáncer de pulmón. Foto: AFP
El papa León XIV tomará 14 vuelos, pronunciará cerca de 40 discursos y todo menos de un mes después de su operación por un cáncer de pulmón. Foto: AFP
Por Redacción EC, Agencia EFE

Los ornamentos que el papa León XIV utilizará en la primera misa que celebrará en Latinoamérica (el corporal, el purificador, el mantel y la palia) fueron confeccionados por Matilde González, religiosa de la congregación de Nuestra Señora del Huerto.

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