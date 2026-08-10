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Resumen

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Fotografía cedida por el Servicio Geológico Colombiano que muestra al volcán Puracé en actividad el 29 de noviembre de 2025 en Puracé (Colombia). Foto: EFE/ Servicio Geológico Colombiano
Fotografía cedida por el Servicio Geológico Colombiano que muestra al volcán Puracé en actividad el 29 de noviembre de 2025 en Puracé (Colombia). Foto: EFE/ Servicio Geológico Colombiano
Por Agencia EFE

El volcán Puracé, situado en el departamento colombiano del Cauca (suroeste), y que desde finales del mes pasado está en alerta naranja por riesgo de una erupción, hizo este lunes una emisión de cenizas y gases en coincidencia con el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país y que deja más de 20 muertos.

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