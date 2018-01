Por qué el WhatsApp es clave en caso de joven que mató a su novio

La reconstrucción del vínculo entre Fernando Pastorizzo y Nahir Galarza, detenida por el crimen del joven de 21 años, será clave para el avance de la causa, que busca determinar cómo se llegó al trágico desenlace el 29 de diciembre pasado en la localidad de Gualeguaychú, Argentina.



Tanto para la Justicia argentina como para la defensa de la joven de 19 años y la querella de la familia Pastorizzo, el contenido de los teléfonos de la ex pareja serán clave y podrían definir si se mantiene la carátula de la causa (homicidio doblemente agravado), si esta se reduce a homicidio simple o si se la enmarca dentro de un caso de violencia de género.



"Queremos que hablen los teléfonos ", fue la frase que repitió en varias oportunidades a La Nación Fernando Galarza, padre de Nahir, en la última entrevista que decidieron dar a la prensa junto a su esposa Yamina.



El mismo argumento utilizaron los abogados de Galarza, que aseguraron: "Ella estaba inmersa en un círculo de violencia. En los celulares saldrá la prueba de que estuvo sometida a violencia de género durante años". Además, resta conocer la decisión de la Cámara del Crimen de Gualeguay, con jurisdicción en la zona, a la apelación presentada en contra de la prisión preventiva de 60 días que pesa sobre la estudiante de abogacía.

En el otro extremo se ubicó Sebastián Arrechea, el abogado del padre de Fernando Pastorizzo, y aseguró ante la prensa que cuentan con "evidencias de que nunca hubo violencia de género" por parte del joven hacia Nahir, pero que sí fue a la inversa.



"Tengo elementos para demostrarlo y se han incorporado al legajo judicial", dijo el abogado, quien agregó que los padres de la víctima estaban al tanto de esta situación pero que no la denunciaron formalmente.



"Gustavo (por el padre de Fernando) le recomendó a su hijo que no tuviese más contacto con quien era su pareja, pero no se judicializó el caso porque consideró que se podía solucionar por otros medios", detalló Arrechea.



Cómo sigue la causa



"Los peritajes se hacen en Paraná a través de la Procuración de Entre Ríos. Comenzarán hoy y pueden tardar entre 48 y 72 horas. Pero ese tiempo es para bajar los audios de WhatsApp, hacer las capturas de pantalla de las charlas y ver los perfiles de las redes sociales. Analizar todo eso lleva más tiempo, hasta dos semanas", detalló ante La Nación el fiscal de la causa, Sergio Rondoni Caffa.



El funcionario judicial además contó que el viernes se pidió a Migraciones los registros de entradas y salidas del país de la ex pareja entre 2015 y 2017 para saber si, además de las vacaciones en Brasil con la familia Galarza (una foto se filtró la semana pasada), hubo otros viajes de los jóvenes.



"Además, se pidió el registro de llamadas de todo diciembre entre los dos. El pedido lo hice de un mes para chequear la pelea del 24 y 25 de diciembre, para ver si se llamaron. Quién llamó a quien y cuantas veces. Si ellos se pelearon el 24 o 25 y se volvieran a ver el 29, quiere decir que algún contacto en el medio hubo y queremos saber cómo fue", dijo Rondoni Caffa a este medio y agregó: "También se pidió la geolocalización de los celulares para saber dónde estaban al momento del crimen. Pero lo que más busco es el tema de los contactos entre ambos. Los amigos de ambos hablan de una relación tóxica".



Fuente: José María Costa/La Nación, GDA