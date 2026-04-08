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La ministra de Ciencias Ximena Lincolao fue agredida en la Universidad Austral de Chile. (Captura de video).
La ministra de Ciencias Ximena Lincolao fue agredida en la Universidad Austral de Chile. (Captura de video).
Por El Mercurio de Chile, GDA

Repudio manifestó el gobierno de Chile por la agresión que sufrió la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, durante la inauguración del año académico en la Universidad Austral de Chile (UACh).

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