Repudio manifestó el gobierno de Chile por la agresión que sufrió la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, durante la inauguración del año académico en la Universidad Austral de Chile (UACh).

Mientras la ministra se encontraba al interior del plantel, se produjeron manifestaciones que derivaron a una persecusión de Lincolao. La ministra fue perseguida entre lanzamiento de agua e insultos que la llevaron a ser evacuada por personal de seguridad hasta el vehículo en el que se trasladaba.

En particular, la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, anunció que el Ejecutivo presentará una querella criminal por el suceso.

“Nosotros vamos a imputar el delito de atentados en contra de la autoridad, está en el Código Penal vigente, con una pena de presidio menor en su grado medio. Así que estamos realizando todas las acciones para poder establecer quiénes son los responsables”, dijo desde el Congreso.

⚠️⚠️⚠️ URGENTE / Ministra de Ciencias Ximena Lincolao *es agredida y rociada con agua* en la UAChhttps://t.co/LwPXOLeIai pic.twitter.com/pSUGrSpKee — APRA ARAUCANíA 👍🏽🇨🇱 (@aprachile) April 8, 2026

🔴LO ÚLTIMO | Nuevos registros de la manifestación y agresión contra la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, durante su visita esta tarde en la UACh en #ValdiviaCL por la inauguración del año académico



📷: Daniela Álvarez pic.twitter.com/DMUgL9D0zZ — Informa Al Minuto (@InformaAlMinuto) April 8, 2026

Además, informó que la ministra “se encuentra sin lesiones, pero el hecho es brutal. Si ustedes ven los videos, ellos se explican solos. Hay un dicho muy especial que es una imagen vale más que mil palabras. Entonces, condenar enérgeticamente, querella por parte del ministerio de Seguridad”.

“Este gobierno no se va a amedrentar

Minutos después, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, hizo una declaración en La Moneda, junto a la vocera de gobierno, Mara Sedini y el subsecretario de Seguridad, Andrés Jouannet, para abordar el asunto.

“Lo ocurrido es absolutamente inaceptable. Una autoridad de gobierno fue amedrentada, retenida y posteriormente agredida en el ejercicio legítimo de sus funciones en un recinto universitario, que debe ser, por definición, un espacio de aprendizaje, debate y convivencia. La violencia no tiene lugar en las aulas ni en los campus ni en ningún espacio de la vida democrática chilena”, aseveró Alvarado.

Sostuvo que “este gobierno no se va a amedrentar. Quienes creen que la agresión y la intimidación son herramientas válidas para callar al Estado o frenar el trabajo de sus autoridades están total y profundamente equivocados. Seguiremos presentes, seguiremos trabajando, y llegaremos a cada rincón del país a cumplir con nuestro mandato ciudadano”.

Relevando la presentación de querella, el ministro expresó que “hacemos un llamado a las autoridades de la Universidad Austral a colaborar con las investigaciones correspondientes y a identificar a los responsables de estos hechos, porque la impunidad no puede ser la respuesta. Chile merece universidades libres, seguras y abiertas al diálogo”.

Alvarado finalizó formulando que “esperamos a futuro poder tener un amplio debate en el Congreso para que estos actos de violencia cometidos por estudiantes que tienen beneficios del Estado puedan, de alguna u otra manera, ser sancionados”.