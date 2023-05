Una joven de Cali, Colombia, demostró el amor que siente por su novio donándole uno de sus riñones para salvar su vida.

El drama de esta pareja, que lleva cinco años de relación, empezó cuando a Mario Giraldo le diagnosticaron insuficiencia renal crónica.

Ante ello, se le comunicó que su única opción era someterse a un trasplante de riñón, pero la espera en la lista de donantes se convirtió en un problema.

Ante esta situación, Yakeline Valencia tomó la valiente decisión de ser el donante de su pareja. “El proceso lo empezamos juntos y tanto para él como para mí ha sido muy difícil”, dijo la joven en conversación con Noticias Caracol.

Feliz por ayudar a su novio a recuperar su vida

“A mí me da mucha alegría poder ser parte del milagro que Dios le está dando a él y es que vuelva a tener una vida normal, que vuelva a ser el mismo de antes”, agregó.

Por su parte, Mario no dudó en expresar su gratitud hacia su novia y personal médico que lo atendió. “Quiero agradecerles por el trabajo que hicieron, es una labor muy valiosa en la que se preocupan mucho por los pacientes”, afirmó

Yakeline habló también sobre la la oportunidad de salvar la vida de su pareja, asegurando que no es coincidencia el haberlo conocido.

“Incluso si nuestra relación llegara a terminar en algún momento, este acto de amor salvó la vida de Mario”, concluyó la joven.

¿Qué es la insuficiencia renal crónica y cuáles son sus causas?

La insuficiencia renal crónica es la pérdida lenta de la función de los riñones. El principal trabajo de estos órganos es eliminar los desechos y el exceso de agua del cuerpo.

El medio Medline Plus informa que es posible no notar ningún síntoma durante varios años, ya que la pérdida de la función puede ser tan lenta que no se advierte señal alguna hasta que los riñones no hayan dejado de trabajar.

La diabetes y la presión arterial alta son las dos causas más comunes y son responsables de la mayoría de los casos.

Otras enfermedades y afecciones que pueden dañar los riñones: