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El Papa León XIV asiste a una ceremonia de bienvenida junto al Presidente de Uruguay, Yamandu Orsi, en la Plaza Independencia de Montevideo el 6 de noviembre de 2026. Foto: AFP
El Papa León XIV asiste a una ceremonia de bienvenida junto al Presidente de Uruguay, Yamandu Orsi, en la Plaza Independencia de Montevideo el 6 de noviembre de 2026. Foto: AFP
/ TIZIANA FABI
Por Agencia EFE

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, dio este viernes la bienvenida al papa León XIV al país sudamericano y resaltó la tradición laica.

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