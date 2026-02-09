Uruguay: Presidente Yamandú Orsi espera resultados por posible contagio de varicela

Escuchar
El presidente uruguayo, Yamandú Orsi, durante una ceremonia de firma con China en el Gran Salón del Pueblo en Beijing, el 3 de febrero de 2026. (EFE/EPA/JESSICA LEE)
Por Agencia EFE

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, se encuentra a la espera de los resultados de una prueba por un posible contagio de varicela, tras detectarse la enfermedad en uno de los integrantes de su comitiva con el que viajó a China durante seis días.

