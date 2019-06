Rapero confiesa crimen en una canción y se entrega a las autoridades en Colombia

Bucaramanga. El rapero Yersey Fernando Tami, quien confesó con una canción de rap de tres minutos haber cometido el asesinato de Iván Castellanos Rangel, un comerciante de 22 años de edad el pasado martes 4 junio, podría ser enviado a la cárcel en las próximas horas.

Siete días después del asesinato, Yersey Tami se entregó a las autoridades en Bucaramanga (Colombia). Esta mañana se realizó la audiencia de legalización de captura, imputación de cargos y medida de aseguramiento. El cantante no aceptó los cargos por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas.

► Ex líder de las FARC Jesús Santrich toma posesión como congresista en Colombia



► Demandan a equipo de fútbol en EE.UU. por caso de abuso de menor en Colombia

El Fiscal Segundo de la Unidad de Vida, quien lleva el caso, le dijo a El Tiempo de Colombia que pedirán medida de aseguramiento en centro carcelario

El Tiempo habló en exclusiva con Yersei Tami, horas después de haberse entregado a las autoridades y aseguró que se arrepiente de haber cometido el crimen.

Además manifestó que si pudiera cambiar lo qué pasó no lo hubiera asesinado y que fue motivado por la rabia que sentía en ese momento.

Alexander Castellanos, padre de Ivan Camilo Castellanos, el comerciante que habría sido asesinado por Yersei Tami, espera que pague por el crimen de su hijo.

El rapero manifestó que si pudiera cambiar lo qué pasó no lo hubiera asesinado y que fue motivado por la rabia que sentía en ese momento. Foto: El Tiempo/ GDA

“Yo lo que pienso y en todo caso es que le imputen todos los delitos que tenga que pagar. Nosotros tenemos la esperanza que haya justicia”, aseguró el padre de la víctima.

Agregó que es muy difícil perdonarlo, pero que será el tiempo quien lo diga todo. “No soy capaz de decirle nada, que días decía que jamás lo perdonaría pero el tiempo lo dirá porque nosotros somos de buen corazón y no tiene rencores con nadie pero nunca lo voy a mirar con buena cara”, añadió Alexander Castellanos.

Al día siguiente del asesinato, Yersey Tami Music, como aparece en su canal de Youtube, subió un video titulado 'Cosas del Corazón', donde aparecen fotos de sus dos hijos y su expareja, quien sería la actual novia de la víctima.

En la canción cuenta que la mujer estaba con otro hombre mientras ellos tenían una relación. "La voz de una angelito me dijo y era seguro lo que yo sospechaba, me estaba viendo la cara aprovechando que en ella yo confiaba, traté de superarlo pero el último día yo me enteré que él la presentaba como su mujer y al pequeño como su hijo y era el mío’, canta Yersey.

En esta canción también relató cómo sucedieron los hechos en donde ademas resultó herido otro joven que trabajaba en el local y que al parecer intentó quitarle el arma.

"Me llené de ira, yo no podía pensar que ella llegaba a su casa, estaba sediento, quería adrenalina, entonces llegué y lo busqué lo encontré sentado, recuerdo exactamente que por rabia estaba cegado, otro tipo se tiró a arrebatarme, no tuve otra opción, tuve que dispararle, entonces yo hui, quería salir de ahí, que me juzgue mi diosito, pero tenía que ser así, ahora debo entregarme, pues no quiero huir y sé que en algún tiempo me van a recluir", dice en la canción.

Familiares de la víctima aseguran que habría sido la paternidad de un menor de un año la que desató el conflicto entre estos jóvenes.

Aunque no se ha confirmado la hora de la audiencia, las autoridades esperan que se efectúe en horas de la mañana de este martes.