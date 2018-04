Una ex modelo de alta costura anunció a través de un video en redes y YouTube, que si es elegida diputada sorteará cada mes la mitad de su salario, lo que para algunos podría configurar el delito de compra de votos.

Ayesa Frutos alborotó al ambiente político al afirmar que entregaría por sorteo la mitad de su sueldo -de unos 7 mil dólares mensuales- si llega al Parlamento.

"No estoy cometiendo ningún delito según mis asesores jurídicos, porque la ley sólo castiga a quien el día de las elecciones comprara votos y mi propuesta la hago antes del sufragio", dijo Frutos el miércoles en entrevista con The Associated Press.

La candidata admitió que, según los sondeos, "me faltarían 2.000 votos para obtener el puesto 20 de diputados por el departamento Central” que incluye a 19 pueblos del área metropolitana.

"Voy a compartir contigo mi salario. Cada mes sortearé el 50% de mi salario. Votá por Ayesa Frutos", dice una parte de su anuncio en YouTube.

El código electoral castiga con multa o prisión a quien, el día de los comicios, retuviere los documentos de los electores o exigiere el voto en un sentido determinado mediante el ofrecimiento de dádivas o recompensas.

Por su parte, la fiscalía electoral informó a la AP que no existe aún ninguna denuncia de posibles delitos referidos a los comicios del domingo próximo.

Unos 4,2 millones de paraguayos están habilitados para sufragar el domingo para elegir presidente, vicepresidente, 45 senadores, 80 diputados, 18 legisladores del Parlasur y 17 gobernadores departamentales.

