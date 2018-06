YouTube: Graban a profesor robando a sus alumnos durante el recreo [VIDEO]

Un profesor fue grabado revisando y robando pertenencias de las mochilas, prendas de vestir y billeteras de los alumnos de la Escuela de Educación Agraria de Arrecifes, en un video que se viralizó por YouTube y demás redes sociales.

La cámara oculta que captó el hecho durante un receso fue instalada tras la denuncia de un estudiante del 7° año a quien le habían robado alrededor de 1.400 pesos (95 dólares aproximadamente). Como no habían podido identificar al culpable, instalaron el equipo de grabación.

Para sorpresa de todos, el ladrón era el profesor de Educación Física, Matías Rodríguez. El video se difundió en YouTube:

Posteriormente, Rodríguez se disculpó con un mensaje en su perfil de Facebook, que ya no está disponible. "Yo no soy una mala persona", aseguró. El texto, el cual contenía varios errores ortográficos en su versión original, decía:

"Sé que anda rondando un video en el que se me vincula con un hecho que lamentablemente me da mucha vergüenza. Estoy pasando por un problema personal, ya he pedido disculpas y repararé los daños hechos por mí. Pido disculpas nuevamente a todos los que me conocen, amigos, familia y a todos los que me quieren. Pido disculpas de corazón a todos. Yo no soy mala persona. He cometido un error, que me voy a hacer cargo y ya he hablado con los perjudicados en persona".

El docente recibió el llamado de las autoridades de la escuela pero hasta el momento no comunicaron si será separado de su cargo.



Fuente: GDA/La Nación