Luis Felipe Gómez, el hombre que trabajaba en Avianca y que fue despedido por una supuesta acción ilegal en el Mundial de Rusia 2018, se pronunció a través de un video difundido en YouTube para contar su versión de los hechos.

En el polémico video se ve a un grupo de cinco hinchas de Colombia tomando licor que ingresaron escondido en unos falsos binoculares. En él, un hombre manifiesta: "así se burla la seguridad rusa".

Esta es la versión de Luis Felipe Gómez que ha generado todo tipo de comentarios en YouTube y redes sociales:

“Todo empezó cuando estando sentado, mientras esperaba el partido con mi esposa y dos amigas, me paré a saludar a dos amigos que vi sillas arriba. Ya podrán imaginar la alegría que da ver a otros colombianos conocidos en el estadio, tan lejos de casa y apoyando a la selección.

Al acercarme a saludarlos, me ofrecieron un brindis, como se observa en el video, que recibí con euforia por el momento vivido, sin tener la intención de burlarme de alguna situación y mucho menos de grabar.

Después de esos segundos regresé a mi puesto sin imaginarme lo que se vendría. Son más de 27 años que llevo construyendo una carrera y una vida, tratando de hacer las cosas bien, por supuesto que me he equivocado y he cometido errores.

En ningún momento quise ofender a nadie, siempre he buscado ser una persona y ciudadano de bien. Hoy todo ese esfuerzo y trabajo se vienen abajo por una situación desafortunada que quedó grabada en 15 segundos que, de forma descontextualizada, generaron las manifestaciones conocidas por todos” aseguró.

Ante el suceso, el medio colombiano "El Heraldo" se contactó con el abogado José Luis Herrera, quien opinó acerca de la decisión de la aerolínea Avianca de expulsarlo.

“Si bien la empresa (Avianca) tomó la decisión de dar por terminado el contrato de trabajo al empleado, defendiendo principios y valores, es evidente que el patrono violó flagrantemente el derecho de defensa del trabajador porque no lo escuchó en descargos ni tampoco le permitió controvertir la conjetura existente acerca del contenido del recipiente, cuya sospecha fue lo que llevó a la empresa a despedir al empleado”, señala Herrera.

Según el abogado, en Colombia, la aerolínea y cualquier otra empresa está obligada a llevar un debido proceso, sea cual sea la falta.

Más de 11 mil hinchas de Colombia salieron del país a apoyar a su selección en la Copa del Mundo, según autoridades migratorias.