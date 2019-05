Impactante video registró explosión de lujoso yate en Colombia

Medellín. La explosión en una lancha turística, ocurrida este fin de semana en Necoclí, en Antioquia (Colombia), dejó una persona fallecida y una más herida de gravedad, según informaron las autoridades marítimas de la zona.

El hecho, que se presentó en el mulle turístico de Necoclí a las 12:27 p.m., ocurrió en el bote de turismo Saeta I. Según el capitán de corbeta, Juan Pablo Suárez, capitán del Puerto de Turbo, la embarcación estaba siendo sometida a labores de mantenimiento cuando sucedió la explosión.

#EnVideo Cámaras registraron el momento en que explota una embarcación que se dedicaba al transporte de turistas en Necoclí, Antioquia. El accidente deja un muerto y dos personas heridas. pic.twitter.com/HzTnqSu0OG — EL TIEMPO Colombia (@ColombiaET) 7 de mayo de 2019

Las personas afectadas son dos trabajadores contratados por dicha empresa, para que hicieran un trabajo de soldadura en la embarcación, lo cual habría ocasionado la explosión, según el reporte preliminar de las autoridades. Sin embargo, las investigaciones avanzan para determinar con exactitud lo sucedido.

Según un informe de la autoridad marítima, no se tenía conocimiento de permisos solicitados para hacer el debido mantenimiento a la embarcación, que sufrió daños considerables.

"Esta actividad no cumplió con los protocolos de seguridad, toda vez que no se deben hacer trabajos en embarcaderos turísticos, si no solo en diques cuando el bote se encuentre en posición de varada, más cuando son trabajos de soldadura, la embarcación debe estar deslastrada y sin ningún tipo de combustible", reportó el capitán Suárez al referirse al tema.

El funcionario recordó que es importante seguir estrictamente los protocolos de seguridad para evitar estos accidentes cuando se realizan mantenimientos. Agregó que un taller naval es la empresa apta para efectuar reparaciones a sistemas, equipos o partes navales y artefactos navales, y es allí donde se debía realizar el trabajo.