Las fuertes lluvias en Barranquilla durante el último fin de semana generaron grandes aguaceros en la ciudad colombiana que causó daños estructurales y varias viviendas, pistas y comercios de la zona. Los impactantes hechos fueron registrados y difundidos en YouTube.

Tras una reunión del Consejo Distrital de Gestión del Riesgo, la Alcaldía de Barranquilla y demás organismos dispusieron las acciones para atender las emergencias, entre ellas, el arrastra más de 40 vehículos por las corrientes de los arroyos.

Entre los videos de YouTube se puede observar como los vehículos son arrastrados por la corriente ante el pánico de los civiles.

Asimismo, la Secretaría de Tránsito acudió con grúas y personal de apoyo para restablecer el tráfico vehicular luego de una emergencia ocurrida en el sector de la carrera 43 a la altura de la calle 50 y en la carrera 38 con la calle 52.

Los orientadores también fueron desplegados en la calle 59 con carrera 54, en donde el aguacero provocó un hueco que comenzó a ser reparado.

El Consejo Distrital de Gestión del Riesgo hizo un llamado a la ciudadanía a que adopte medidas de precaución necesarias para no poner en peligro la vida, especialmente no cruzar los arroyos, no echar basuras en los cauces y mantener en buenas condiciones los muros y paredes de las viviendas, teniendo en cuenta la temporada de lluvias.

Para atender este tipo de situaciones, la institución cuenta con el apoyo de equipos de la Oficina de Gestión del Riesgo, de la Cruz Roja, Cuerpo de Bomberos y Defensa Civil.

