La profesora mexicana Rocío Romero se ha convertido en una “heroína” en su país luego de que se difundiera un video en el que se ve cómo hizo cantar a sus alumnos para distraerlos de una balacera que tenía lugar a unos 100 metros del centro educativo. Las imágenes se han viralizado rápidamente en YouTube.



Romero, de 39 años, les dijo a sus alumnos del segundo año de primaria del Colegio de Occidente, en la colonia Centro de Ciudad Obregón, en Sonora, que permanecieran tirados en el suelo boca abajo.

Para calmarlos, la profesora les aseguró a los menores que todo se trataba de uno más de los simulacros habituales en esa zona azotada por la violencia producto del crimen organizado. La maestra fue felicitada por decenas de usuarios de YouTube.

El suceso ocurrió el viernes pasado durante una balacera entre presuntos rivales del Cártel de Sinaloa y del Cártel Jalisco Nueva Generación que se saldó con dos muertos.

“¡Pecho tierra!” fue la orden que dio Romero tras escuchar los disparos e hizo que los niños empezaran a cantar: “Si las gotas de lluvia fueran de caramelo...”, según se puede oír en el video compartido en YouTube.

“Mi intención era que no se dieran cuenta, que no se asomaran a las ventanas por curiosidad. Quería que estuvieran tranquilos y no se dieran cuenta de lo que pasaba afuera”, dijo la maestra, que grabó el video con su celular para mostrarle a un padre de familia que los menores se encontraban a salvo.

Desde el 2012, el colegio sigue una serie de medidas recomendadas por el Gobierno mexicano para proteger a los estudiantes y al personal escolar de tiroteos u otros ataques de grupos criminales.