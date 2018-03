El testimonio de Débora Godoy, una mujer de 26 años que días atrás vivió dos situaciones de acoso callejero con unos pocos minutos de diferencia, pasó por varios noticieros argentinos a lo largo de la mañana. Con lujo de detalles, la joven contó cómo primero fue manoseada por un hombre que se encontraba haciendo delivery en Palermo y luego, al bajar a la estación Agüero de la línea D de subte de Buenos Aires, tuvo que presenciar cómo un hombre se masturbaba frente a ella. La entrevista circula en YouTube y provocó reacciones en contra el presentador que le hizo una pregunta impertinente.

El tema invitó a hablar, una vez más, sobre la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las mujeres en lo cotidiano, por el solo hecho de ser mujeres. Por eso, en El noticiero de la gente presentaron en un móvil a Aixa Rizzo, una joven que denunció acoso callejero en el 2015 y, gracias a su presentación judicial, se promulgó una ley que castiga esa conducta en la Ciudad de Buenos Aires. "¿Cómo estaba vestida? ¿De manera provocativa?", preguntó el conductor del envío, Nicolás Repetto, en referencia a Godoy, y la polémica no demoró en asomar en el informativo del mediodía de Telefé.



"Yo sé que las mujeres se enojan cuando les preguntan qué se pusieron, pero también sirve para que otras mujeres se pregunten si es posible estar vestida sexy a la 1 de la mañana en un subterráneo", señaló Repetto. "Tenés derecho a estarlo", replicó su compañera de piso, Milva Castellini. "Yo no digo si tenés derecho o no, lo que digo es: '¿le recomendaría a mi hija andar vestida sexy en un subte a las 11 de la noche?'. Es otro tema el que estamos hablando. Ojo con ponerse tan sensibles y creer que tienen derecho a todo. Es como si yo me preguntara: '¿tengo derecho a andar con manga corta y un Rolex de oro, a la noche por Palermo?'. Tengo todo el derecho del mundo, pero seguramente me voy a comer un golpe y me lo van a robar", acotó el conductor.



Rizzo, entonces, se metió en la discusión. "Los hombres salen como quieren a la calle y nosotras no los acosamos, no los violamos ni intentamos tocarlos. Esto es violencia de género", destacó. "Siempre lo mandan para ese lado", contraatacó Repetto. "Es que es una cuestión cultural. Si seguimos pensando si tiene algo que ver la ropa no estamos entendiendo que no, que no es la ropa sino la cultura machista en la que vivimos. Seguir preguntando eso es... Es una pregunta que ya quedó antigua", respondió la joven.



Las palabras de Repetto generaron una inmediata reacción de rechazo en Twitter, al punto de convertir al nombre del conductor en uno de los temas más candentes de debate entre los usuarios.



En diálogo con el programa Pamela a la tarde, el conductor le quitó peso a las repercusiones, al asegurar que en las redes sociales las agresiones son moneda corriente. Luego, volvió a justificar su pregunta. "Convengamos que fue una situación rara que la chica viviera dos casos de abuso en pocos minutos, por eso pregunté lo que pregunté. Si me dice 'estaba con una minifalda y tacos de 15 centímetros', es más comprensible. No tiene justificación, pero comenzás a entender que los volvió locos a los tipos", indicó.



En setiembre pasado, a pocos días de debutar al frente del noticiero del mediodía de Telefé, Repetto también fue duramente criticado al entrevistar al activista mapuche Fernando Jones Huala llevando un pasamontañas. "Yo no sé si quiero un país con gente encapuchada, con palos y cortando rutas; más allá de si el reclamo es justo o no es justo, ese es el mecanismo y eso es lo que yo puse en cuestionamiento. Puedo no tener razón, puede haber gente que piense que sí es necesario protestar de esa forma, yo solo lo plantee", se justificó luego.



Fuente: "La Nación" de Argentina, GDA