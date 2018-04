Un simpatizante del ex presidente Lula da Silva que acampaba cerca de la prisión del ex presidente preso grabó el escalofriante momento en el que su campamento es víctima de un tiroteo la madrugada del sábado. Las imágenes fueron compartidas en YouTube por la cuenta de Tribuna do Paraná.

En el video compartido en YouTube se escuchan los disparos y gritos de desesperación de las personas que en ese momento dormían en sus carpas.

El hombre que grabó aparentemente con su celular comenta que un hombre fue herido en el cuello por lo que pedía ayuda a diversas autoridades.

"El campamento está siendo atacado (...) vimos persona con un tiro en el cuello. El campamento Marisa Leticia está siendo atacado", se le escucha decir en el video de YouTube.

El campamento que fue llamado así en honor a la esposa fallecida de Lula, se ubica a 800 metros del recinto policial donde permanece aislado el líder de izquierda y alberga a decenas personas que cuestionan tanto el juicio como el encarcelamiento de Lula da Silva.

Representantes del Partido de los Trabajadores informaron que de las dos personas que resultaron heridas, una se encuentra en la unidad de cuidados intensivos en un hospital de la ciudad por un tiro en el cuello.

Según informaciones preliminares de las autoridades de Curitiba, un transeúnte realizó varios disparos, algunos de ellos impactaron en un baño químico arrojando esquirlas que hirieron de forma leve a una mujer en el hombro, precisó un comunicado oficial.

La instancia agregó que encontraron en el lugar varios cartuchos de 9 mm.



Al amanecer los simpatizantes de Lula protestaron en contra del tiroteo. Este video también fue compartido en YouTube.

Fuente: AFP