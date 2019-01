Youtuber Verónica Duque denuncia golpiza de su esposo, quien luego fue hallado muerto | Colombia.

En la madrugada del sábado, la reconocida tatuadora y youtuber de Manizales, Colombia, Verónica Duque publicó en sus redes sociales que su esposo, Esteban Madrigal, la había golpeado causándole "dos fisuras en el maxilar y una herida profunda en el labio superior".

En la publicación añadió que todo se debió a su "grado de alcoholización y celos injustificados".

En la mañana del mismo sábado las autoridades informaron que el joven, de 25 años, no había sobrevivido a las fuertes heridas que sufrió tras decidir quitarse la vida en el sector de Viscaya, en Manizales.

Verónica Duque y su esposo Esteban Madrigal.

Posterior a la publicación inicial, la youtuber informó sobre el fallecimiento de su pareja. "Lamento profundamente comunicarles que Esteban decidió terminar con su vida justo después del incidente".

Y añadió: "la noticia me golpea más que a nadie porque no esperaba recibir dos golpes así en una sola noche. En memoria del esposo que adoré todos los días y del que me sentía completamente amada, les pido por favor, cesen los comentarios en sus redes sociales. Deseo con todo mi corazón que esto sea un sueño".

En la capital de Caldas preocupan las cifra de suicidios, pues su tasa es la más alta de la última década, según el más reciente informe de la Red de Ciudades Cómo Vamos.

Según el informe hubo 24 suicidios en el 2016 y 37 en el 2017; es decir, un incremento del 54%. Este año la cifra también va en aumento.

Las estadísticas que se tienen en la Secretaria de la Mujer y Equidad de Género del municipio indican que se han presentado 6.000 llamadas reportando agresiones en los últimos 18 de meses, desde que entró en funcionamiento la línea 123 de equidad y género.

Hoy, de las 6.000 llamadas, ya hay 900 en ruta de atención.

Los datos indican que el mayor agresor es la ex pareja y el tipo de violencia más frecuente es la física, seguida de la psicológica. La Secretaria ha detectado que cuando son casos intrafamiliares se debe a falta de tolerancia y cuando es entre pareja es debido a los celos.

Por el momento las autoridades investigan cómo se dieron los hechos.

