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El caso de Yulixa Toloza generó conmoción en la opinión pública colombiana. (@diamondsalonsnails).
El caso de Yulixa Toloza generó conmoción en la opinión pública colombiana. (@diamondsalonsnails).
Por BBC News Mundo

El caso de Yulixa Toloza, una mujer colombiana que estuvo desaparecida durante 6 días después de haberse sometido a una cirugía estética en Bogotá y que luego apareció muerta al lado de una carretera, ha causado conmoción en la opinión pública del país.

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