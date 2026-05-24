El caso de Yulixa Toloza, una mujer colombiana que estuvo desaparecida durante 6 días después de haberse sometido a una cirugía estética en Bogotá y que luego apareció muerta al lado de una carretera, ha causado conmoción en la opinión pública del país.

Esta muerte es un desgarrador ejemplo de una problemática ya conocida en Colombia: la de los centros de cirugía estética ilegales que ofrecen procedimientos delicados a precios muy por debajo de los del mercado, en muchas ocasiones sacrificando los estándares médicos necesarios.

El hecho de que el centro ilegal en el que se llevó a cabo el procedimiento por el que murió Yulixa estuviera a plena vista, en una zona popular de Bogotá, con una gran valla a la entrada anunciando el servicio de “lipólisis laser”, sin tener licencia para hacerlo, ha hecho que la gente se pregunte qué tipo de controles existen y si, efectivamente, se están haciendo cumplir.

“Es impresionante”, le dice a BBC Mundo la periodista colombiana Lorena Beltrán, quien se ha dedicado a investigar el tema de las cirugías estéticas en Colombia y trabaja para impulsar una ley para regularlas en el Congreso. “Quisiera decir que esto no puede repetirse, y caer en esa frase de cajón, pero la verdad es que, desafortunadamente, se va a repetir”.

“Nosotros quisiéramos que se emprendiera una vigilancia en la búsqueda de estos sitios”, le dijo a BBC Mundo la presidenta de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva (SCCP), Damaris Romero, “porque justamente al ser clandestinos, a veces no los ven, sobre todo en una ciudad tan grande como Bogotá”.

La búsqueda que emprendieron las amigas de la víctima el 13 de mayo y que terminó el 19 con el hallazgo del cuerpo de Yulixa en el departamento de Cundinamarca, se viralizó en redes sociales y llevó a que miles de personas siguieran con interés todos los detalles del caso.

Yulixa con un saco verde al lado de un lago. (@diamondsalonsnails).

A través de las redes, se conoció un video en el que se veía a Yulixa aturdida en su post operatorio tras la intervención estética, y luego se hizo viral el video de seguridad en el que se veía a dos hombres sacándola del centro y montándola en un Chevrolet Sonic.

La investigación de las autoridades sobre ese automóvil las llevó lejos de Bogotá, a la ciudad de Cúcuta, en la frontera con Venezuela, donde el 19 de mayo se dieron las primeras detenciones.

Y ese mismo día, la Fiscalía colombiana confirmó que había encontrado un cuerpo con características similares a las de Yulixa al lado de una carretera en el departamento de Cundinamarca, a unas dos horas de Bogotá.

Hasta el momento se han anunciado cinco arrestos. Las autoridades en Venezuela detuvieron a María Fernanda Delgado, la dueña del establecimiento en el que murió Yulixa; al administrador del centro, Edison José Torres Sarmiento, y a la persona que supuestamente llevó a cabo el procedimiento, el barbero de profesión Eduardo David Ramos.

Y las autoridades en la ciudad colombiana de Cúcuta arrestaron a los dos hombres relacionados con el automóvil en el que se transportó a Yulixa, Jesús Hernández y Kelvis Sequera Delgado.

El Instituto Colombiano de Medicina Legal informó este jueves la Yulixa había muerto debido a una embolia pulmonar, una de las complicaciones más comunes en el tipo de procedimiento al que se sometió la mujer.

El procedimiento de Yulixa

A pesar de ser un procedimiento ambulatorio, la lipólisis laser conlleva riesgos. (Getty Images).

Yulixa entró al centro estético Beauty Laser, en el sur de Bogotá, acompañada de su amiga Amalia Pardo, según le contó esta última a Caracol Televisión.

“Ella iba muy segura porque muchas otras se habían hecho el procedimiento”, dijo la mujer, explicando que le había expresado a su amiga sus dudas sobre el establecimiento, particularmente por el precio que le estaban cobrando.

“Le cobraron como unos 3 millones de pesos (US$810), pero un procedimiento como este, con un médico idóneo y con los conocimientos para realizar el proceso, puede costar mucho más de 10 millones de pesos (US$2.700)”.

Amalia dijo que el procedimiento había tardado más de lo normal y que, cuando finalmente pudo ver a su amiga, la notó “muy mareada”.

“De hecho, en redes hay unos videos, y el primer video donde ella está muy desgonzada, donde se ve muy pálida, fue el video de cuando la vi por primera vez”.

En el video que grabó Amalia se ve a Yulixa acostada en una cama, con las pupilas dilatadas y con dificultad para expresarse, mientras alguien trata de darle caldo con una cuchara.

“El señor que estaba ahí me dijo que era normal porque ella todavía tenía el sedante en el cuerpo, y ella lo que necesita es dormir para que se le pase el efecto”.

El personal del centro estético le dijo a Amalia que Yulixa iba a tener que pasar la noche bajo observación, por lo que tendría que buscarle ropa adicional y elementos de aseo.

Amalia dejó dormida a Yulixa a las 4 de la tarde y cuando una segunda amiga, Yury Mora, llegó con otras mujeres al centro a pasar la noche con ella sobre las 7:40 pm, se dieron cuenta de que algo estaba mal.

“Nos dejan como media hora esperando, para después informarnos -siempre vía WhatsApp-, que ella a las 7:20, 7:30, había solicitado irse para su casa”, le contó la mujer a Caracol Noticias.

Yury había visto el video que Amalia le había enviado y sabía que Yulixa no estaba en estado de salir por su cuenta del centro.

La búsqueda

El cuerpo de Yulixa fue encontrado tirado al lado de una carretera. (Bomberos Apulo).

Al no poder ver a Yulixa, sus amigas alertaron a las autoridades locales. Ahí fue cuando empezó la investigación.

Inicialmente, la Secretaría de Salud de Bogotá, la Policía Nacional y la Fiscalía General analizaron el establecimiento y se dieron cuenta que el sitio no tenía los permisos necesarios para hacer este tipo de procedimientos: tenía un registro comercial de peluquería, según dijo el secretario de salud de Bogotá, Gerson Bermont.

Al poco tiempo, la seccional de investigación de la policía (SIJIN) logró dar con la prueba que desmentía la versión de los trabajadores de la clínica ilegal: se conoció un video de seguridad en el que se veía a dos hombres cargando en hombros a Yulixa y subiéndola en un Chevrolet.

Al seguir la ruta, la policía se dio cuenta de que, después de un espacio de 5 horas, el Chevrolet salió de Bogotá hacia las 12 de la noche.

El carro solamente volvería a aparecer unos días después, abandonado en una zona residencial de la ciudad de Cúcuta, en la frontera con Venezuela y, a las pocas horas se dieron los primeros arrestos cuando dos hombres se presentaron ante la policía a reclamarlo.

Jesús Hernández y Kelvis Sequera fueron identificados como los hombres que manejaron el carro y se les acusó de desaparición forzada y manipulación de pruebas.

La cercanía con la frontera hizo que las autoridades solicitaran a Interpol que emitiera una circular azul, pidiendo información que ayudara a dar con el paradero de las otras personas involucradas en el caso de Yulixa.

A las pocas horas se conoció el arresto de María Fernando Delgado, dueña del local donde se hizo el procedimiento; Edison José Torres Sarmiento, el administrador, y Eduardo David Ramos, barbero de profesión que sería quien hizo la intervención.

Existen dudas sobre si los tres ciudadanos venezolanos capturados en su país serán extraditados a Colombia, debido a que la Constitución de Venezuela lo prohíbe explícitamente.

Una problemática muy extendida

Las autoridades del estado de Portuguesa, en Venezuela, judicializaron a dos personas relacionadas con el caso. (@SIPPortuguesa).

Lorena Beltrán le explicó a BBC Mundo que las malas prácticas en el mundo de las cirugías estéticas son una problemática mucho más amplia de lo que se cree, porque no todos los casos terminan en una muerte como sucedió con Yulixa.

“Muchas veces quedan en heridas que se manifiestan como deformidades: he conocido mujeres que, en abdominoplastias -que es cuando se retira el exceso de piel del abdomen- les han templado tanto el abdomen que estas terminan caminando encorvadas todo el tiempo”.

También mencionó lesiones de este tipo en los párpados, senos, nalgas y diferentes partes del cuerpo.

La presidenta de la SCCP, Damaris Romero, le explicó a BBC Mundo que en el caso de la lipólisis laser, se presentan unos traumatismos que deben ser tratados con cuidado por personal con conocimientos médicos y quirúrgicos.

“Estas sacando células de grasa que cumplen una función dentro del organismo. Al quitar esa grasa, el cuerpo va a responder”.

“Una de las complicaciones que más se presenta es la anemia. Otros pacientes pueden hacer una embolia grasa y que de pronto una célula grasa se meta en un vaso sanguíneo y genere un embolismo catastrófico”.

Es por eso que, en algunos países, se les exige a los cirujanos plásticos tener título tanto de médico como de cirujano, además de la especialización de cirugía plástica.

“Toda cirugía tiene sus riesgos y complicaciones”, dijo Romero, “y por ello es que la persona debe estar capacitada no solamente para realizar el procedimiento, sino también para responder ante cualquier eventual complicación que se pueda presentar”.

Pero Beltrán dice que las malas practicas en las cirugías estéticas se extienden a los médicos que cumplen con las regulaciones de la ley.

“Yo hablo de negligencia. Si alguien no tiene diploma, está cometiendo una acción que es un delito. Hay médicos debidamente titulados, con todo en regla, que actúan de manera negligente y que le han cobrado la vida a varias personas”.

Beltrán dice que la situación se da por tres factores principalmente: una falta de regulación clara, una falta de Estado que la haga cumplir, y una cuestión de autocuidado.

“Yo creo que este es un problema que tiene tanto de largo como de ancho y que no es exclusivo de las clínicas de garaje o de los cirujanos chimbos”.

Tras vivir una experiencia de una cirugía estética mal hecha, Beltrán lleva más de 10 años investigando el tema y buscando que se legisle en el Congreso.

Pero el proyecto de ley se ha caído 5 veces, y eso la deja con una sensación de pesimismo: “Probablemente a este proyecto le esperen muchos hundimientos más. Yo no se si yo voy a seguir en esta pelea o en esta discusión”.

“A mis 20 pensaba que todo se podía lograr con esfuerzo colectivo. Hoy pienso que esto va de mal en peor”.

La muerte de Yulixa, además de haber causado conmoción en Colombia, deja un vacío inmenso en las personas que la conocieron.

Su madre, Nubia Luz Tolosa, habló con un medio local del departamento de Arauca después de conocerse la noticia de la muerte de su hija y contó que al enterarse “lo único que hizo fue “llorar y desesperarme”.

“No fui ni capaz de levantarme, me quedé en shock. Yo quería que apareciera con vida”.