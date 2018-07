¿Qué le regaló Theresa May a Donald Trump por su visita a Reino Unido?

La primera ministra británica, Theresa May, y su marido, Philip, han obsequiado al presidente estadounidense, Donald Trump, y a su esposa, Melania, con un árbol genealógico y un perfume por su visita al Reino Unido.



La líder conservadora regaló a su homólogo al otro lado del Atlántico una tabla ancestral ilustrada con la ascendencia escocesa del presidente Trump, cuya madre, Mary Anne Macleod, nació en Escocia, informó hoy el Gobierno británico.



La gráfica repasa tres generaciones de su familia británica, recreada a través de los registros oficiales y parroquiales.



El árbol genealógico se remonta al alumbramiento del tatarabuelo del presidente Trump, Kenneth Macleod, que nació en el archipiélago escocés de las Hébridas Exteriores en 1776, el año de la Declaración de Independencia de Estados Unidos.



Según el Ejecutivo británico, este regalo "subraya los profundos vínculos históricos que muchos estadounidenses modernos tienen con el Reino Unido".



Trump es el primer presidente de los Estados Unidos en más de cien años con uno de sus progenitores nacido en este país, recordó Downing Street.



Además, la esposa del mandatario, Melania Trump, fue obsequiada con un perfume hecho para ella por J.Floris Ltd, en una botella con las iniciales "MT" grabadas y con el nombre "The First Lady" ("La primera dama").



La compañía que firma la fragancia es la perfumista oficial de la reina Isabel II y sus productos fueron utilizados también por el primer ministro Winston Churchill, la actriz Marilyn Monroe o la princesa Diana.



Fuente: EFE