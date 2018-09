El legendario ejército de mujeres que se enfrentó a colonizadores europeos en África

Los actores Chadwick Boseman y Michael B Jordan recibieron grandes elogios por sus papeles en la película de Marvel de 2018 Black Panther.



Pero para mí, las verdaderas estrellas fueron las mujeres de la Dora Milaje, la unidad de fuerzas especiales del ficticio Reino de Wakanda. Temibles pero con principios, estas guardaespaldas se convirtieron en la brújula moral de la película.

Me emocionó descubrir que la inspiración para crear a estas poderosas mujeres está basada en hechos reales y que sus descendientes aún mantienen vivas sus tradiciones.



"Ella es nuestro Rey. Ella es nuestro Dios. Moriríamos por ella", me dijo Rubinelle, eligiendo cuidadosamente sus palabras.

Esta secretaria de 24 años hablaba de su abuela, quien estaba sentada en una cama en una de las habitaciones de una casa en Abomey, la antigua capital del Reino de Dahomey y ahora una próspera ciudad en el sur de Benín. La cabeza de la anciana lucía adornada con una corona.

Me habían concedido una audiencia con la representante de la realeza de Dahomey, descendiente de la reina Hangbe y que según la leyenda local fue la fundadora de las amazonas, el grupo de élite de mujeres guerreras.



Como encarnación viviente de aquella reina, la anciana heredó su nombre y su autoridad. Cuatro amazonas la estaban atendiendo, sentadas sobre una alfombra en el suelo.

Después de indicarme que debía postrarme ante la reina y tomar un ceremonial sorbo de agua, Rubinelle y su abuela me contaron la historia de sus antepasados.



Ejemplos de valentía

Las amazonas eran soldados de primera línea en el ejército del Reino de Dahomey, un imperio de África occidental que existió desde 1625 hasta 1894. Sus restos se encuentran en la actual Benín, que ocupa una franja de la costa entre Nigeria y Togo.



La inspiración para crear la Dora Milaje, la unidad de fuerzas especiales compuesta únicamente por mujeres de la película "Black Panther", está basada en hechos históricos.

Ya sea conquistando tribus vecinas o resistiendo ante las fuerzas europeas, las amazonas eran conocidas por su valentía. En una de las últimas batallas contra los franceses en 1892, antes de que el reino se convirtiera en colonia francesa, se dice que solo 17 de las 434 amazonas volvieron con vida.



Según la leyenda, Hangbe asumió el trono a principios del siglo XVIII después de la repentina muerte de su hermano mellizo, Akaba. Después de un corto reinado, fue destituida a la fuerza por su hermano menor hambriento de poder, Agaja.



La actual reina Hangbe me dijo que Agaja borró todas las huellas del reinado de su antecesora, ya que creía que solo los hombres deberían ocupar el trono.



Algunos historiadores se preguntan si la legendaria reina Hangbe existió realmente o no. Sin embargo, su legado vivió a través de sus poderosas mujeres soldado.



Las historias orales y escritas difieren sobre los orígenes de este cuerpo exclusivamente femenino. La teoría más ampliamente aceptada es que sirvieron como guardaespaldas reales para Hangbe y la monarquía que vino después.

Las actuales asistentas de la reina Hangbe son descendientes de las amazonas, la unidad de guerreras de élite.

Los europeos que visitaron el reino en el siglo XIX las llamaron amazonas por los despiadados guerreros de la mitología griega. Hoy, los historiadores se refieren a ellas como mino, que se puede traducir como 'nuestras madres' en fon, un idioma local.



Hoy en día, el papel de la reina Hangbe y sus amazonas es sobre todo ceremonial, presidiendo los rituales religiosos que tienen lugar en el templo cerca de su casa.



Cuando pedí tomar fotografías de la reina Hangbe, otra amazona llamada Pierrette apareció para desplegar una sombrilla sobre su líder en aquella habitación oscura.

Hoy, el papel de la reina Hangbe y sus amazonas es sobre todo ceremonial.

Pierrette, modista de profesión, diseña un nuevo paraguas para su reina cada año. Cargados de simbolismo, estas sombrillas decoradas al detalle mostraron en su día el estatus de la corte de Dahomey.



El paraguas de la reina Hangbe actual es relativamente simple, aunque en los siglos XVIII y XIX a menudo estaban adornados con los huesos de los enemigos vencidos.



Modelos a seguir

​

Siempre ha habido fascinación por las amazonas, pero ahora está en aumento. La película Black Panther es sin duda responsable, pero el profesor Arthur Vido, de la Universidad de Abomey-Calavi, tiene otra teoría.



"A medida que el estado de la mujer está cambiando en África, la gente quiere saber más sobre su papel en el pasado".

Gran parte de este interés se centra en la personalidad implacable de las amazonas, aunque Leonard Wantchekon, que nació en Benin y ahora es profesor de Política en la universidad estadounidense de Princeton, rechaza la glorificación de sus hazañas en las batallas. "Eso es simplemente lo que hacían todos los soldados", dijo.



La aldea donde él creció, al oeste de Abomey, solía ser el campo de entrenamiento de las amazonas. Durante muchos años, su tía atendió a una anciana amazona que se había mudado al pueblo después de retirarse del ejército.



Los vecinos todavía recuerdan a aquella exsoldado como "fuerte, independiente y poderosa".



Ella desafió las jerarquías de las aldeas y "podría hacerlo sin ninguna repercusión del jefe local porque era una amazona". Su ejemplo, cree Wantchekon, inspiró a otras mujeres, incluida su madre, a ser ambiciosas e independientes.

La historia del Reino de Dahomey se conserva en los Palacios Reales de Abomey, en la actual Benin

Para Wantchekon, no es su fuerza o destreza militar lo que hizo que las amazonas fueran extraordinarias, sino su rol como modelos a seguir.



Marvel Studios pudo ver el atractivo: ya trabaja en un spin-off centrado en la Dora Milaje.



Cuando me despedí de la reina Hangbe, Rubinelle se levantó para estrecharme la mano y me miró fijamente a los ojos. Al irme, vi estatuas de amazonas recién construidas a lo largo del camino.



Eran altas y de hombros anchos. Se parecían mucho a Rubinelle.