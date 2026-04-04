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El papa León XIV saluda a los fieles al finalizar la vigilia pascual, en el marco de las celebraciones de la Semana Santa, en la basílica de San Pedro, en el Vaticano, el 4 de abril de 2026. Andreas SOLARO / AFP
El papa León XIV saluda a los fieles al finalizar la vigilia pascual, en el marco de las celebraciones de la Semana Santa, en la basílica de San Pedro, en el Vaticano, el 4 de abril de 2026. Andreas SOLARO / AFP
/ ANDREAS SOLARO
Por Agencia EFE

El papa León XIV exhortó este sábado a no dejar que nos paralicen las losas de la guerra, la injusticia y el aislamiento entre pueblos y naciones, durante su homilía en la Vigilia Pascual, uno de los momentos más solemnes de la Semana Santa.

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