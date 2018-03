Líder republicano exhorta a Trump a "centrarse en agenda" de EE.UU.

El líder de los republicanos en el Senado de EE.UU., Mitch McConnell, pidió hoy "menos drama" a la Casa Blanca del presidente Donald Trump, envuelto en una nueva polémica por haber compartido supuestamente información secreta con Rusia.



"Creo que podemos, con un poco menos de drama procedente de parte de la Casa Blanca, hacer un montón de cosas", dijo McConnell en una entrevista con Bloomberg al urgir al Gobierno de Trump a "centrarse en la agenda", particularmente en temas como la reforma tributaria y la derogación de Obamacare, la ley sanitaria del ex presidente Barack Obama (2009-2017).



El senador rehusó, no obstante, comentar las revelaciones del diario The Washington Post, confirmadas después por otros medios, acerca de que Trump compartió información secreta con el ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, en una reunión que ambos mantuvieron la semana pasada en la Casa Blanca.



Trump proporcionó supuestamente a Lavrov información relacionada con la posibilidad de que los yihadistas del Estado Islámico (EI) utilicen ordenadores portátiles para realizar algún tipo de ataque terrorista en vuelos comerciales.



Esa información fue facilitada por un país aliado de EE.UU. y su contenido es tan secreto que ni siquiera otros de sus socios han recibido ese tipo de datos, según las fuentes citadas en exclusiva por el Post y que también ha cotejado The New York Times.



La Casa Blanca tildó este lunes de "falso" el artículo del Post, a través del principal asesor de seguridad nacional de Trump, el teniente general H.R. McMaster.



Pero Trump admitió hoy que compartió con Rusia información sobre el terrorismo del EI y aseguró que tiene el "derecho absoluto" de hacerlo.



"Como presidente, quería compartir con Rusia (en una reunión programada oficialmente en la Casa Blanca), lo que tengo el derecho absoluto de hacer, hechos relacionados con el terrorismo y la seguridad de vuelo de las líneas aéreas", escribió Trump en su cuenta de Twitter.



Además, alegó que lo hizo por "razones humanitarias", porque quiere que "Rusia intensifique su lucha contra EI y el terrorismo".



Varios miembros del Congreso, tanto demócratas como republicanos, han expresado su preocupación por la posibilidad de que Trump haya compartido información secreta con Moscú.



"Revelar información clasificada a este nivel es extremadamente peligroso", advirtió en Twitter el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer.



Por su parte, la senadora republicana Susan Collins, miembro del Comité de Inteligencia del Senado, remarcó en un comunicado que, aunque el presidente "tiene la autoridad legal para revelar información clasificada, sería muy preocupante si compartió informes tan delicados con los rusos".



Fuente: EFE

​

