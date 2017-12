Donald Trump



Presidente norteamericano



Cerró su primer año de gobierno envuelto en un abanico de controversias, desde sus confusos vínculos con el Kremlin hasta la salida del acuerdo climático y el giro en el estatus de Jerusalén.

Xi Jinping



Presidente chino



Revalidado con un segundo mandato al frente de la segunda potencia mundial, recibió de la cúpula del Partido Comunista más atribuciones que cualquier otro líder desde el mítico Mao Tsé-tung.



Emmanuel Macron



Presidente francés



Con un estilo moderno, liberal y europeísta, derrotó a los partidos tradicionales y al populismo de Marine Le Pen, y luego buscó erigirse como la contrafigura de Trump en la escena internacional.



Kim Jong-un



Dictador norcoreano



Irreverente y provocador, el dictador se peleó todo el año con Trump y sus enemigos en la región por el avance de su programa de armas nucleares, que según anunció logró importantes progresos.



Justin Trudeau



Primer ministro canadiense



Como Macron, el premier pasó a representar todo lo contrario de su vecino Trump: liberal, pacifista, ecologista, respetuoso de las minorías y de la diversidad de género y abierto a los inmigrantes.



Los personajes de América latina más influyentes



Sergio Moro



Juez federal brasileño



Bestia negra de políticos y empresarios brasileños, fue la cara de la lucha contra la corrupción en su país, con expansión en América latina; condenó incluso al ex presidente Luiz Lula da Silva.



Mauricio Macri



Presidente argentino



Luego de un año con un andar regular de la economía, revalidó el respaldo del electorado en los comicios legislativos para llevar adelante su plan de reformas políticas y económicas



Luisa Ortega



Ex fiscal general venezolana



Pasó de ser el principal ariete de la justicia venezolana contra la oposición a una crítica acérrima del gobierno de Maduro; hostigada por el chavismo, tuvo que escapar del país y exiliarse en el extranjero.



Luis Almagro

​

Secretario general de la OEA



El ex canciller uruguayo fue el crítico número uno en la arena internacional al gobierno chavista; sus reiteradas denuncias lo llevaron a un enfrentamiento personal con Maduro.



Nicolás Maduro

​

Presidente venezolano



Radicalizó su gobierno y se ganó el rechazo de casi todos los países del continente, mientras ordenaba reprimir las protestas opositoras; luego fortaleció su régimen con triunfos electorales.



Fuente: La Nación, GDA