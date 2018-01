Macron habría escrito novela subida de tono sobre relación con su esposa

Una nueva biografía de la primera dama francesa, Brigitte Macron, asegura que su esposo escribió una novela subida de tono inspirada en los inicios de su romance, cuando era aún un adolescente y ella, una profesora de teatro casada.

El presidente Emmanuel Macron, que cumplió 40 años el mes pasado, se enamoró de Brigitte durante los ensayos para una obra de teatro en el colegio La Providence de Amiens y desafió la desaprobación de sus padres para perseverar en la relación con una mujer 24 años mayor que él.

El libro, “Brigitte Macron, la mujer liberada”, que será publicado la próxima semana, cita a una vecina de la familia en la ciudad natal de Macron que asegura que escribió ella misma a máquina el manuscrito de 300 páginas.

“Era una novela atrevida, un poco obscena. Por supuesto, los nombres no eran los mismos, pero creo que necesitaba expresar lo que sentía en ese momento”, afirma la vecina anónima según extractos publicados por la revista Closer. Un portavoz de la oficina de Macron declinó hacer comentarios.



En los extractos, la transcriptora del relato asegura que no guardó una copia de la novela, evitando tal vez el sonrojo de un líder que prometió limpiar la política francesa y restaurar la dignidad de la presidencia.

Las ambiciones literarias de Macron en su juventud son bien conocidas y escribió al menos dos obras inéditas antes de autorizar la publicación de un libro titulado “Revolución” durante su campaña electoral.



El año pasado dijo al semanario Le Point que no intentó publicar sus trabajos tempranos “porque no estoy contento con ellos”.



En otro artículo de la misma revista, al ser preguntado por el escritor francés Philippe Besson si lamentaba no haberse convertido también en un autor, Macron respondió: “Mi vida no ha terminado aún”.



Fuente: Reuters