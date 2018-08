¿Qué es la marea roja que azota Florida y cómo afecta a los humanos?

La marea roja que afecta la costa de Florida ha matado en las últimas semanas a miles de peces, centenares de tortugas, anguilas y también manatíes. Este fenómeno es causado por una microalga tóxica que provoca el tono rojizo que le da nombre.



The Conversation, un medio especializado en estas investigaciones, abordó en un amplio reportaje qué es lo que verdaderamente azota las costas de los condados Collier, Lee, Charlotte, Sarasota, Manatee, Hillsborough y Pinellas, y cómo afecta la población de esas localidades.



► ¿Qué causa la presencia de esta microalga?



Normalmente, estas floraciones ocurren cuando los lagos, ríos o aguas cercanas a la costa tienen altas concentraciones de nutrientes, en particular nitrógeno y fósforo.



En este 2018, tras las fuertes lluvias de primavera y las descargas de agua del lago Okeechobee al Golfo de México, una gran cantidad de estos nutrientes llegaron al mar, lo que alimentó la marea roja.



► ¿Cuánto afecta a los humanos y el medio ambiente?



Autoridades sanitarias señalaron que la marea roja que afecta la costa de Florida ha estado relacionada con cierta dificultad respiratoria, que es una preocupación particular para las personas con asma u otros problemas respiratorios.



No obstante, prácticamente todo aquel que se bañe en una playa afectada por la marea roja podría experimentar rápidamente ojos llorosos, goteo nasal o garganta rasposa. En muchos casos solo caminar por la arena podría ocasionar estos padecimientos. Incluso, personas con la piel más sensible podrían tener erupciones.



► ¿Y los animales?



Animales pequeños, mascotas, que pudieran incluso morir tras ingerir agua contaminada con este tipo de toxina.



► ¿Se puede evitar?



Aunque el auge de las algas es impredecible, sí podemos anticipar cuándo un año u otro puede ser peor, dependiendo del monto de lluvias que provoca la salida de nutrientes al mar.



► ¿El calentamiento global influye?



Científicos han demostrado que existe una relación definitiva y sinérgica entre la temperatura del agua, los nutrientes y las floraciones de algas.



En un futuro más cálido, con el mismo nivel de contaminación de nutrientes, las floraciones serán más difíciles si no imposibles de controlar.



Actualmente, el Gobierno de Estados Unidos desestima ciertas regulaciones ambientales para fomentar un mayor desarrollo económico y creación de empleo. Pero la conservación y el crecimiento económico no son incompatibles. En Florida, una economía saludable depende en gran medida de un medio ambiente saludable, incluidas aguas limpias.

