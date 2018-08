Los May y los Macron cenan juntos en Costa Azul [FOTOS]

El presidente francés, Emmanuel Macron, recibió este viernes en su residencia de verano en la Costa Azul a la primera ministra británica, Theresa May, para conversar sobre las relaciones entre Francia y Gran Bretaña, en un contexto de estancamiento de las negociaciones del Brexit.



El encuentro tuvo lugar en el fuerte de Brégançon, un castillo del siglo XVII erigido sobre un peñón frente al Mediterráneo. Empezó hacia las 18H15 (16H15 GMT) con una reunión de trabajo entre ambos dirigentes, que duró cerca de dos horas.



Según el Elíseo, durante la reunión no hablaron propiamente de las negociaciones del Brexit, sino de las relaciones futuras entre París y Londres.



Tras el encuentro, ambos se unieron a sus parejas respectivas, Brigitte y Philip, para cenar juntos en un jardín de la residencia de verano.



El viernes por la mañana, May había hablado por teléfono con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, según la portavoz de este último, para hablar sobre el Brexit.



La primera ministra británica debía aprovechar esta oportunidad para explicar a Macron "la posición de Londres en las negociaciones sobre el Brexit y sobre el futuro de las relaciones con la UE", indicó la portavoz.



Pero la presidencia francesa dejó claro que no habría ningún anuncio tras el encuentro. "París no tiene intención de sustituir el proceso dirigido por Michel Barnier", señaló el Elíseo, en referencia al negociador europeo para el Brexit.



Las negociaciones del Brexit entre Londres y Bruselas han progresado muy poco en las últimas semanas, pese a que en teoría ambas partes se comprometieron a alcanzar un acuerdo antes de la cumbre europea de octubre para organizar el divorcio, programado para la noche del 29 al 30 de marzo de 2019.



"Estamos ya de acuerdo sobre el 80% del pacto de retirada", afirmó Barnier el jueves en el diario Le Figaro. "Pero aún debemos alcanzar un acuerdo sobre temas importantes", añadió, citando en particular el espinoso tema de la frontera entre Irlanda del Norte, que saldría de la UE a causa del Brexit, e Irlanda, miembro de la UE.



Londres ha lanzado en las últimas semanas una ofensiva diplomática sobre el Brexit. Los nuevos ministros de Relaciones Exteriores, Jeremy Hunt, y del Brexit, Dominic Raab, estuvieron esta semana en París para reunirse con funcionarios franceses.



Durante su visita, Hunt expresó su preocupación sobre el "riesgo real de un Brexit sin acuerdo".



Reino Unido considera a Francia como uno de los principales obstáculos en la flexibilización de la posición de la UE en las negociaciones, algo que París desmiente. "La ausencia de un acuerdo sobre el retiro no es un escenario que nosotros, al igual que nuestros socios, desea", señaló el Elíseo.



El Brexit acaparará todos los otros asuntos pendientes entre París y Londres, como el tema migratorio, que dominó la última cumbre francobritánica de enero en la localidad inglesa de Sandhurst.

