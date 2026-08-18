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Resumen

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El debate en torno a las armas nucleares vuelve a estar en primera línea en medio de una guerra que tiene a Estados Unidos y a Irán como protagonistas. El tema parece haber entrado en un bucle, en un ciclo sin final, y las contradicciones comienzan a aparecer. Tal es así que el presidente Donald Trump tuvo que corregir a su número dos, J.D. Vance, y reiterar que la prioridad de su país es que el régimen iraní “no tenga armas nucleares”.

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