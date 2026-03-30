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MEX8526. CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 30/03/2026.- Migrantes participan en un viacrucis este lunes, en Tapachula, Chiapas (México). Personas migrantes deportadas de Estados Unidos, activistas y religiosos realizaron el 'Viacrucis migrante', donde escenificaron la Pasión de Cristo para visibilizar el fenómeno migratorio en el sur de México. EFE/ Juan Manuel Blanco
MEX8526. CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 30/03/2026.- Migrantes participan en un viacrucis este lunes, en Tapachula, Chiapas (México). Personas migrantes deportadas de Estados Unidos, activistas y religiosos realizaron el 'Viacrucis migrante', donde escenificaron la Pasión de Cristo para visibilizar el fenómeno migratorio en el sur de México. EFE/ Juan Manuel Blanco
/ Juan Manuel Blanco
Por Agencia EFE

Por EFE

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