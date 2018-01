México: Suspendieron clases por ola de frío

Escuelas del estado de Tamaulipas, noreste de México, han suspendido clases o cerrado ante la inasistencia de alumnos por la ola de frío que causa temperaturas cercanas a los cero grados, informaron el jueves las autoridades.



"En la zona fronteriza hicimos suspensión de labores, en el centro y sur (de Tamaulipas) brindamos el servicio a los niños que asistieron a la escuela", declaró el secretario de Educación de Tamaulipas, Héctor Escobar Salazar.



Confirmó que en el nivel preescolar no se registró asistencia a los planteles, mientras que en las escuelas de educación básica y secundaria la presencia de alumnos estuvo en el rango de entre 10 % y 20 %.



El mayor cierre de escuelas ocurrió en los municipios de Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Camargo, Díaz Ordaz, Miguel Alemán, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros, los más afectados por la masa de aire polar que entró recientemente al país.



Ante la ola de frío, las autoridades educativas de Tamaulipas enviaron una circular a las escuelas del estado con recomendaciones para cuidar la salud de los estudiantes además de dejar a los padres la decisión final de llevarlos o no a clases.



Indicaron que si la temperatura bajaba de cinco grados, las clases se darán con los alumnos presentes, y si descienden de cero grados, se suspenderán las labores docentes y la autoridad montará una guardia en los planteles.



"Hemos seguido las indicaciones de la Secretaría de Educación de que los niños no vayan a la escuela, que no asistan y que sea la responsabilidad de los padres de familia mandarlos", dijo a Efe el alcalde de Díaz Ordaz, Jorge Navarro Garza.



Guillermina Morales, una madre de familia de ese municipio, aseguró que ante las bajas temperaturas que se registran en el estado, lo mejor es dejar a los niños en casa para evitar que se enfermen.



"Tratar de no sacarlos. Están muy fríos los días. Tenemos que salir porque hay que trabajar pero si no es necesario pues quedarnos en casa", comentó Morales.



En el norte de Tamaulipas se han registrado algunas heladas con precipitación de aguanieve y temperaturas mínimas de hasta dos grados bajo cero, con sensaciones térmicas de menos siete grados.



Además de Tamaulipas, los estados más afectados por la ola de frío son Chihuahua, Coahuila y Nuevo León, en el norte del país, además de otros como Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco en el oriente y sur.