Una madre tuvo un emotivo encuentro con su hijo luego de una angustiante búsqueda al enterarse que este viajaba en el metro de Ciudad de México donde murieron 23 personas luego que colapsara un puente por donde este transitaba la noche del lunes.

La señora Perla Bedolla y su hijo Alejandro Porcayo, de 21 años, se fundieron en un abrazo de más de un minuto luego de que esta fuera captada buscándolo desesperadamente entre las ambulancias donde se atendían a otros heridos del incidente registrado en la estación Olivos de la Línea 12.

“Aliviada pues ya lo encontré, no le pasó nada, pero lo voy a llevar a urgencias a que le tomen placas”, aseguró la señora Bedolla a Televisa, que captó el reencuentro.

“Pues nada más venía en el celular cuando frenó, se sintió que frenó, luego se sintió como si me hubiesen jalado y de ahí no recuerdo nada más, recuerdo que me traté de agarrar del tubo, pasé por los tubos, la gente me cayó, yo le caí a la gente en el momento que no sé, salgo del shock”, explicó Alejandro al medio mexicano.

Alejandro Porcayo es uno de los sobrevivientes de la tragedia en el metro Olivos de la Línea 12; después del del shock y salirse del tren, pudo abrazar a su madre, quien corrió entre ambulancias hasta encontrarlo.#Despierta con @daniellemx_ pic.twitter.com/gcoPFZL2Kt — Noticieros Televisa (@NTelevisa_com) May 4, 2021

“Fui el primero en salir, me aventé por la puerta estaba entre abierta, salté me revolqué y gracias a Dios estoy vivo”, relató al ser consultado sobre cómo logró salir del vagón afectado por el derrumbe.

Tras salir ileso del accidente dijo sentirse “muy aliviado” y detalló que la sangre que tenía en su camisa era de una persona que perdió la mano. “Literalmente se la voló toda y al momento de revisarme y ver que estaba completo sentí calma”, explicó.

Pese a no mostrar daños, Alejandro fue atendido y vendado en una ambulancia de Protección Civil de la alcaldía Miguel Hidalgo. Según Televisa fue trasladado al Hospital Rubén Leñero para ser atendido por golpes.

En tanto, México emprendió este martes la búsqueda de los responsables del accidente. “Se va a hacer una investigación a fondo, sin miramientos de ninguna índole, buscando conocer la verdad (...), a partir de eso se van a establecer las responsabilidades”, prometió el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.

La línea 12, donde ocurrió el siniestro, fue construida e inaugurada el 30 de octubre de 2012 bajo el mandato del entonces alcalde Marcelo Ebrard (2006-2012), actual canciller.

