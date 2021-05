Un hombre sin hogar que fue dado por muerto por sus familiares hace más de siete años fue reconocido luego que este diera una entrevista sobre cómo se salvó de morir en el colapso del puente de la estación Olivos del metro de la Ciudad de México, lugar donde suele dormir.

Miguel Ángel Córdova Córdova, alias Angie, relató al medio Ruido en la Red que él y otras personas sin techo evitaron que la estructura del sistema de transporte les cayera encima tras huir del lugar poco antes del colapso luego de escuchar ruidos.

“Cimbró bien feo, tronó y se movió y nosotros salimos corriendo, ni siquiera pudimos sacar nuestras cobijas, cuando de repente íbamos corriendo y nos caemos porque se vino el cimbradero grande y se vio cómo se vino el metro hacia abajo en dos, se hundió, una desesperación de gente horrible, no le deseo a nadie que lo vea, no me gusta platicar de esto porque lo que viví fue horrible”, contó el hombre.

Según un nota de Telemundo, el relato se hizo viral en redes sociales y llegó a Eusencio Córdova, su presunto hermano, que a través de Facebook pidió a las autoridades lo ayuden dar con su paradero.

“Soy el hermano de Miguel Ángel Córdova Córdova. Somos de Tabasco y quisiéramos solicitar su ayuda para dar con su paradero ya que hace más de 7 años no hemos tenido noticias de él, hasta ahora que apareció en el video. Quisiéramos que nos ayudarán a dar con su paradero para ir por él”, publicó.

Buenas tardes a todos Soy el hermano de Miguel Ángel Córdova Córdova somos de Tabasco y quisiéramos solicitar su ayuda... Publicado por Logan Leon en Miércoles, 5 de mayo de 2021

Córdova aseguró a Milenio Televisión que no sabían de su paradero desde el 14 de agosto de 2015, y que quince días después de interponer una denuncia por su desaparición, la fiscalía le mostró a la familia el cuerpo de alguien que parecía ser él.

“Tenía el tatuaje, la cicatriz, tenía todas las características, lo único que no se podía distinguir era el rostro”, contó Córdova y detalló que incluso fue enterrado en un su natal Tabasco.

“Lo dábamos por muerto, estábamos viendo la posibilidad de salir a la Ciudad de México para ir por él. Me enteré que le enseñaron una foto mía y no me reconoce, a la única que reconoce es a mi hermana Cristina. No lo queremos obligar a que venga, si él no quiere venir, sus motivos tendrá”, explicó el hermano al citado medio.

El hombre aseguró también denunció que la fiscalía le pidió que no revelara lo ocurrido. “Los de la fiscalía se contactaron conmigo y me pedían que yo ya no diera ninguna entrevista. Yo no me voy a presentar a la fiscalía porque el error no lo cometimos nosotros, la negligencia fue de ellos”, rechazó.

“Queremos abrazarlo, aunque sea por última vez”, aseguró su hermana Juana María.

El sábado por la noche, la alcaldesa de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que una mujer que estaba hospitalizada por heridas tras el accidente falleció el viernes, con lo que subieron a 26 los fallecidos en el fatal accidente, ocurrido en la alcaldía de Tláhuac el pasado lunes 3 de mayo.

Imagen del pasado 3 de mayo, fecha en que colapsó un puente por donde transitaba el metro de Ciudad de México. Allí se puede apreciar a rescatistas en el lugar de un accidente. (Pedro PARDO / AFP)

Tláhuac, una de las 16 alcaldías que conforman Ciudad de México, figura entre las más marginadas y empobrecidas de la capital.

Las víctimas fueron mayormente obreros y empleados del sector servicios para quienes el metro era la mejor y única alternativa económica para desplazarse.

El accidente dejó unos 80 heridos, de los cuales una treintena seguían hospitalizados, informó el viernes la alcaldía.

La Línea 12 del metro capitalino ha sido polémica desde su inauguración en octubre de 2012, meses antes de que el actual canciller, Marcelo Ebrard, concluyera su mandato como alcalde del entonces Distrito Federal.

La llamada línea dorada, que llegó a ser la obra pública más costosa del momento en México y fue criticada por despilfarro, presentó varias fallas y parte de sus servicio estuvo suspendido entre 2013 y 2014.

Desde el potente terremoto que en 2017 sacudió el centro del país, vecinos de la zona habían denunciado severas afectaciones en los pilares del puente de esta línea.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, prometió que se hará una “investigación a fondo” y que “no se va a ocultar absolutamente nada”.

Con información de Telemundo, Milenio, Ruido en la Red, AFP y EFE

