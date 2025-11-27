Fiscal general de México Alejandro Gertz renuncia a petición de la presidenta Sheinbaum

El fiscal general de México, Alejandro Gertz, renunció este jueves luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum le propusiera ocupar una embajada, informó el Senado, que recibió la carta de dimisión del funcionario.

“ Me estoy retirando de mi actual cargo como fiscal general ”, señala la misiva, divulgada horas después de que Sheinbaum subrayara la necesidad de una “mayor coordinación” entre la Fiscalía federal y las estatales para combatir al crimen.

La carta de renuncia fue leída en una sesión del Senado mexicano, luego de que la mandataria fuera preguntada en su tradicional conferencia de prensa sobre el desempeño del fiscal.

“Necesitamos mucha más coordinación de las fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República”, dijo la presidenta.

Gertz, un abogado de 86 años con grado de doctorado, se convirtió en 2019 en el primer fiscal independiente de México, tras una reforma legal que establece que debería permanecer en el cargo hasta 2028.

El fiscal dijo que Sheinbaum le ofreció representar a México ante un “país amigo”, un cargo que le permitirá continuar con su “vocación” en el servicio público.

Según la ley, la dimisión al cargo debe ser avalada por el Senado, que deberá además votar al nuevo Fiscal de una terna que envíe la presidencia.

Esta renuncia se produce en medio de versiones de medios locales sobre crecientes diferencias entre la Fiscalía y la presidencia por la filtración a la prensa de asuntos sensibles, algunos ligados a funcionarios del oficialismo.

El último roce estaría motivado por información difundida por la Fiscalía sobre la investigación por tráfico de drogas y de armas contra Raúl Rocha, copropietario de Miss Universo, en medio de la polémica tras el triunfo de una mexicana en el concurso.

