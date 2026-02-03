México: Atacan a balazos a una presidenta municipal en estado de Guerrero

Escuchar
La presidenta municipal de Ayotoxco (estado de Guerrero, sur de México), Alicia Guerrero.
Por Agencia EFE

La presidenta municipal de Ayotoxco (estado de Guerrero, sur de México), Alicia Guerrero, fue atacada a balazos este martes en una carretera federal, en el estado de Tlaxcala (centro del país), cuando se dirigía a una reunión en el Senado mexicano, ubicado en la Ciudad de México.

