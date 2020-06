López Obrador: yo ordené liberar al hijo de ‘El Chapo’ Guzmán Andrés Manuel López Obrador insistió en que la decisión de soltar al Ovidio Guzmán se tomó “para no poner en riesgo a la población, para que no se afectara a civiles porque iban a perder la vida, si no suspendíamos el operativo, más de 200 personas inocentes en Culiacán”