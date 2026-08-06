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El entonces gobernador del estado de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, habla durante una conferencia de prensa en Chilpancingo, estado de Guerrero, México, el 23 de octubre de 2014. (JESUS GUERRERO / AFP)
El entonces gobernador del estado de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, habla durante una conferencia de prensa en Chilpancingo, estado de Guerrero, México, el 23 de octubre de 2014. (JESUS GUERRERO / AFP)
/ JESUS GUERRERO
Por Agencia EFE

El exgobernador del estado mexicano de Guerrero Ángel Aguirre ingresó este jueves en una prisión federal de máxima seguridad en el Estado de México acusado de ordenar el ocultamiento de pruebas relacionadas con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en septiembre de 2014.

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