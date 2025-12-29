Así quedó el Lamborghini tras el tiroteo donde murieron un empresario, su hija adolescente y un escolta en México | VIDEOS

Un ataque a tiros a un empresario ocurrido este lunes en una zona residencial en Guadalajara (oeste de México) dejó como saldo tres personas fallecidas y cuatro heridas, confirmó el Gobierno de Jalisco.

El empresario identificado de manera preliminar como Alberto Prieto Valencia, alias ‘El Prieto’, viajaba junto con su hija menor de edad en un auto deportivo de alta gama de marca Lamborghini cuando fue atacado por hombres armados dentro de una camioneta.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

Los escoltas del empresario, quienes viajaban en otros vehículos, respondieron la agresión dando lugar a un tiroteo que duró varios minutos, de acuerdo con reportes de vecinos recabados por medios locales.

10 minutos de balazos en Zapopan y ninguna autoridad se presentó.



El ataque iba dirigido contra "El Prieto Alberto", un sujeto, dicen, muy conocido en el Mercado de Abasto de Zapopan, y al parecer uno de los muertos. #PandaNews pic.twitter.com/a2NXTE3pQ8 — Panda del Amor (@PandadelAmor20) December 29, 2025

3 personas muеrtаs, más de 200 casquillos percutidos, vehículos tirоteаdos y los nаrcо-tеrrоristаs grabando, impunes, su operativo en Zapopan, Jalisco.



Bien dice el diputado morenista Hugo Eric Flores que 70% del territorio nacional está bajo control de la dеlincuеncia… 👇 pic.twitter.com/p6eabhd7ne — Vicente Gálvez (@Vicente_Galvez) December 29, 2025

La Fiscalía del Estado de Jalisco trabaja en la zona de una balacera que dejó 3 personas fallecidas y cuatro personas heridas en Zapopan. (EFE/Francisco Guasco).

La menor falleció en el nosocomio y los guardias permanecen en el hospital, uno de ellos en condición grave de salud, informó la dependencia.

La Fiscalía detalló que el ‘El Prieto’ es comerciante del mercado de abastos y que trabajan en la verificación de la identidad de los escoltas así como en la investigación de los hechos.

El secretario General de Gobierno de Jalisco, Salvador Zamora, indicó que han asegurado dos vehículos relacionados con el ataque y que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado en coordinación con las autoridades federales están en busca de los agresores tanto por tierra como por aire.

La agresión se dio a menos de seis meses de que Guadalajara sea una de las sedes del Mundial de Fútbol 2026 y en medio de las vacaciones de invierno en las que gran parte de la ciudadanía tiene días de descanso.