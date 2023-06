El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este miércoles que no protegerá a los 8 integrantes del Ejército detenidos y acusados del delito de desaparición forzada en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa en septiembre de 2014.

“Una institución tan importante como el Ejército mexicano no puede estar sometida a sospechas. Si un miembro, 2, 3, 5, 10 o 15 (integrantes) del Ejército actuaron mal, cometieron ilícitos, no se puede protegerlos, no se les puede dar impunidad porque eso en vez de ayudar a la institución la perjudica”, dijo el mandatario durante su rueda de prensa matutina.

Las declaraciones de López Obrador se dan apenas días después de que un juez decretó formal prisión en contra de 8 militares por el delito de desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en el sureño estado de Guerrero.

Los 8 militares forman parte de un grupo de 16 contra los que el pasado 13 de junio un juez ordenó su aprehensión por el delito de desaparición forzada. Los 8 se entregaron ante las autoridades tras la orden de captura.

“Cuando hay impunidad se afecta a las instituciones y no merece una institución mancharse por ningún error o ilícito, que sus miembros hayan cometido”, comentó López Obrador.

Asimismo, señaló que en el caso de los estudiantes desaparecidos, se quisieron ocultar las cosas y destacó que si existe impunidad se afecta a las instituciones.

“No merece una institución tan importante del país mancharse por ningún error o ilícito que sus miembros haya cometido y cero impunidad”, remarcó.

Pese a ello, el mandatario defendió al Ejército y recordó que este surgió de un movimiento revolucionario y “pertenece al pueblo de México, el soldado es pueblo uniformado”.

Señaló además que esta institución es diferente a la de otros países que han dado golpes de Estado, pues surgió justamente contra los que tomaron por la fuerza el Gobierno.

Además, dijo que el Ejército es respetuoso de los derechos humanos, pero al ser una institución de 300.000 miembros, si algunos actúan mal y se ponen a disposición de las autoridades competentes “no se está afectando la imagen del Ejército”.

“Al contrario, se está mandando un mensaje claro de que no hay impunidad, no hay una relación de complicidades con nadie, eso es muy importante, porque (antes) no se actuaba de esa manera”, afirmó.

López Obrador afirmó que su Gobierno tiene el compromiso de esclarecer los hechos sobre la desaparición de los estudiantes, aunque afirmó que no era un asunto “fácil porque había complicidades, porque había un pacto de silencio”, aunque enfatizó que “se está avanzando mucho”.