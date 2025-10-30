Capturan a 16 personas por asesinato de dos músicos colombianos en México

Seis mexicanos y diez extranjeros de una red criminal fueron detenidos por su presunta relación con el asesinato de los músicos colombianos Bayron Sánchez y Jorge Herrera, conocidos como B King y Regio Clown, informaron este jueves autoridades locales.

El crimen estuvo relacionado con la “distribución y comercialización de narcóticos” en eventos donde aparecieron los músicos, informó la fiscalía del estado de México, donde se encontraron los cadáveres de los músicos en septiembre pasado.

Entre los detenidos destaca un mexicano identificado como Cristopher “N” (por ley se reservan los apellidos) alias “El Comandante” y quien es señalado como el principal responsable del crimen.

Según las investigaciones, Sánchez y Herrera debían encontrarse con este individuo el 16 de septiembre, cuando fueron vistos por última vez con vida en Ciudad de México.

Ambos colombianos viajaron a este país en septiembre pasado para presentarse en una serie de eventos. Su mánager denunció su desaparición y sus cadáveres fueron encontrados el 22 de septiembre en municipio del estado de México, vecino de la capital.

Entre los detenidos hay además mujeres y hombres originarios de España, Colombia, Cuba y Venezuela, añadió el comunicado, según el cual las capturas se dieron en días y lugares distintos.

Según el informe de la fiscalía, el primero que brinda con detalles de las investigaciones, los asesinatos de Herrera y Sánchez se produjeron luego de que ambos participaron en eventos musicales en los que se comercializaron drogas sintéticas procedentes de Colombia.

