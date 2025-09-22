México promete una “investigación exhaustiva” por la muerte de dos músicos colombianos

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México informó este lunes que las autoridades competentes realizarán una “investigación exhaustiva” tras el hallazgo de los cuerpos sin vida de los músicos colombianos, Bayron Sánchez Salazar, conocido como B King, y su coequipero Jorge Luis Herrera Lemos, quienes habían sido reportados como desaparecidos tras una gira en el país.

“ Se llevará a cabo una investigación exhaustiva por las autoridades competentes de nuestro país para esclarecer lo ocurrido ”, publicó la Cancillería mexicana en su cuenta de X.

En este mismo mensaje, la SRE avisó que la Cancillería de Colombia ya ha sido notificada de la investigación por homicidio que encabezarán las autoridades mexicanas, como la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), la cual confirmó este lunes del hallazgo sin vida de los músicos.

“La Secretaría de Relaciones Exteriores mantendrá abierto el diálogo y la colaboración con la cancillería de Colombia como lo ha hecho hasta el momento”, detalló la publicación en redes sociales.

Por su lado, la FGJCDMX señaló en un comunicado que tras diversos actos de investigación, así como recopilación de testimonios y videograbaciones, se estableció que el último paradero de ambos artistas habría sido en el Estado de México, por lo que inició una colaboración con la Fiscalía de aquel estado (FGJEM).

“Gracias a esta coordinación, personal de servicios periciales de la FGJEM realizó la confronta de los perfiles de los desaparecidos y encontró coincidencias con dos personas fallecidas que fueron localizadas el 17 de septiembre en el municipio de Cocotitlán. Ante estos hechos, la FGJEM conduce una investigación por homicidio”, expuso la dependencia capitalina.

El lugar donde se encontraron sus cuerpos, a las afueras de la Ciudad de México, se encuentra a más de 50 kilómetros al sureste de donde se tuvo el último contacto con ellos.

El comunicado precisó que fueron los familiares de Bayron Sánchez Salazar quienes reconocieron el cuerpo del cantante durante una diligencia realizada en la Subprocuraduría Regional de Tlalnepantla de la FGJEM, en San Pedro Barrientos.

B King, de 31 años y Herrera Lemos, de 35, habían desaparecido el pasado 16 de septiembre, según versiones, luego de asistir a un gimnasio en el lujoso barrio de Polanco, de la Ciudad de México.

Tras su desaparición, la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México emitió dos fichas de búsqueda por los cantantes, que habían tenido una presentación el fin de semana previo.

El domingo, en su cuenta de X, el mandatario colombiano Gustavo Petro pidió ayuda a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para localizar con vida a ambos artistas.

La mañana de este lunes, Sheinbaum, aseguró que la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) se encontraban ya investigando la desaparición de ambos artistas.

El 15 de septiembre, un día antes de su desaparición, B King agradeció mediante redes sociales a los fanáticos que asistieron a su presentación en la capital del país.

