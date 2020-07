Ciudad de México [Reuters]. Un tuit de 10 palabras de la primera dama de México, la escritora Beatriz Gutiérrez Müller, desató este miércoles una fuerte controversia que la llevó a convertirse en tendencia en la red social al ser etiquetada con las frases #LaBrujaDelPalacio y #NoSoyMedico.

El mismo día del segundo aniversario del triunfo que llevó a la presidencia del país a su esposo, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Gutiérrez respondió a una pregunta de un usuario sobre cuándo atendería personalmente a los padres de niños con cáncer, que tienen semanas clamando por medicinas.

”No soy médico, a lo mejor usted sí. Ande, ayúdelos”, escribió en su cuenta la también historiadora.

Ya sabemos que no es médico, pero si, la esposa del presidente a quien le puede exigir mejores condiciones para personas con cáncer @BeatrizGMuller #LaBrujaDelPalacio

Un poquito más de empatía, señora! pic.twitter.com/hNyuZX78C2 — Carlos Mora (@carlos_glzmo34) July 1, 2020

Luego, la polémica respuesta de Gutiérrez fue eliminada de su cuenta de Twitter. La Presidencia de la República declinó responder a una petición de comentarios sobre las palabras de la primera dama, quien se describe en la red con las etiquetas: “#NoViolencia, #NoAcoso, #PazSí, #AmorSí”.

”Si Beatriz Gutiérrez Müller no atiende a los padres de niños con cáncer porque no es médico, tampoco debería grabar discos porque no es cantante”, escribió la usuaria @elemloe en referencia a la breve carrera musical de la primera dama.

Pero así como le llovieron las críticas, también surgieron sus simpatizantes. “Lamentable los ataques y faltas de respeto hacia una gran mujer como Beatriz, ¿dónde están los grupos feministas apoyadas por la derecha que se quejan de todo?”, escribió la usuaria @DelCampoGDLupe.

No es la primera vez que Gutiérrez se enzarza en batallas en Twitter. De hecho, había dejado de usar la cuenta y reapareció hace unos meses anunciando que rompía una huelga.

Y, días atrás, cargó contra @TwitterLatAm: “Tus políticas de no agresión entre usuarios fallan. Los #bots que te mantienen cotizando en la bolsa siguen desatados. Vamos, yo sé que sí puedes evitar la violencia, y sobre todo, la violencia de género”, publicó.

