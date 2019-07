Bloquean paso al auto de Pompeo en México para pedir extradición de El Chapo | VIDEO

México. José Luis González Meza, representante legal en México del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, quien fue condenado a cadena perpetua por un tribunal de Estados Unidos, dijo este lunes a Efe que exigirán la repatriación del capo a México e insistió que el juicio no es válido.

Para ello, al mediodía del domingo, el abogado, junto a un grupo de 10 personas, trató de interceptar el vehículo del secretario de estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, quien se encontraba de visita en la Ciudad de México.



A la salida de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), González Meza y su grupo portaban pancartas para que Pompeo "se enterara de que El Chapo está ilegalmente en su país".



Presunto abogado de "El Chapo" Guzmán violó el convoy de seguridad de Mike Pompeo para pedir la repatriación del capo mexicano. #ImagenNoticias con @YuririaSierra por @ImagenTVMex pic.twitter.com/2lgK6qXrF9 — imagenYuri (@imagenYuri) 22 de julio de 2019

"Vamos a hacer todo lo posible para que sea devuelto a México", apuntó.



Asimismo, González aseguró en que en todo momento se manifestaron de manera pacífica y que "en ningún momento" lanzaron ningún objeto contra el coche.



"Intervino la vigilancia de la Secretaría de Relaciones Exteriores y me retiraron pacíficamente. Yo le dije: 'bueno cuál es el problema, me estoy manifestando, estoy poniendo una pancarta, no estoy poniendo una granada de mano ni nada por el estilo'", relató.



Momentos antes de ser retirados por los vigilantes de seguridad, el coche que trasladaba al diplomático estadounidense trató de "echarse encima" de González en dos ocasiones luego de que este mostrara una pancarta al conductor, según su versión de los hechos.



Abogado de El Chapo Guzmán pide que narcotraficante sea "repatriado" a México. (Video: AFP)

"Si no me aparto, me apachurra", aseguró.



El exlíder del poderoso cártel de Sinaloa fue el pasado miércoles condenado a cadena perpetua.



Además de la cadena perpetua y con arreglo a cada uno de los cargos, también se le impuso 30 años de cárcel por el uso de armas de fuego que, según la acusación, utilizó para mantener su imperio de drogas.



El juicio realizado en un tribunal de Nueva York duró alrededor de 3 meses con la presencia de 56 testigos.



No obstante, González Meza aseguró que, cuando el traficante fue entregado por México a Estados Unidos, se firmó "un acta de entrega de recepción donde se establece claramente que debe ser entregado o juzgado en el sur de California, en San Diego".



"Se establecía claramente que iba a ser enjuiciado en el sur, esos documentos ya se los dimos a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Fiscalía General de la República y hasta al presidente", aseveró.



Además, expuso que en el documento de extradición se establece que, "si el extraditado no es puesto a disposición de las autoridades que lo reclaman en los primeros 60 días, será puesto en libertad inmediatamente".



El abogado de El Chapo apareció junto a un grupo de personas, todos con pancartas, pidiendo que el narcotraficante sea extraditado y juzgado en México. (Foto: AFP) El abogado de El Chapo apareció junto a un grupo de personas, todos con pancartas, pidiendo que el narcotraficante sea extraditado y juzgado en México. (Foto: AFP)

Algo que nunca sucedió y que ahora lleva al abogado del excapo del poderoso cártel de Sinaloa a buscar alternativas.



"Nosotros creemos que el juicio no tiene ninguna validez. Estamos acumulando pruebas e información al Gobierno de México para que solicite la repatriación", afirmó.



En sus planes está también solicitar apoyo a entidades internacionales como a la Organización de los Estados Americanos (OEA) o la Organización de Naciones Unidas (ONU) para acabar con "la situación de represión" que, consideran, vive El Chapo Guzmán.



Durante su comparecencia en el juicio, Guzmán aseguró estar viviendo bajo unas condiciones inhumanas.



"Nada más estuvo 3 años en la escuela pero tiene inteligencia natural, un coeficiente intelectual más grande que el de Peña Nieto", señaló este lunes González Meza sobre la intervención de El Chapo Guzmán en el juicio.

Fuente: EFE