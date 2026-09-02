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Resumen

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Jonathan Meléndez era tecladista de la banda de rock Camilo Séptimo. (Getty Images).
Jonathan Meléndez era tecladista de la banda de rock Camilo Séptimo. (Getty Images).
Por BBC News Mundo

El brutal asesinato de cuatro personas en un exclusivo complejo residencial en las afueras de Ciudad de México conmociona al país y abre múltiples preguntas sobre los hechos.

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