Jorge Armando 'N', alias 'El Licenciado', detenido por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México, tras ser señalado como un autor intelectual del asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo. (SSPC)
Agencia AFP

Detienen un autor intelectual del asesinato de alcalde Carlos Manzo que indignó a México
Autoridades mexicanas anunciaron el miércoles la detención de uno de los autores intelectuales del asesinato de un alcalde del convulso estado de , que generó masivas protestas antigubernamentales y el refuerzo de las fuerzas federales en la región.

Carlos Manzo, alcalde de la ciudad de Uruapan, fue ultimado a balazos en un evento público el 1 de noviembre, tras haber liderado una cruzada contra el crimen organizado en la zona.

En Michoacán, con costas en el Pacífico y epicentro de la producción de aguacates, operan al menos cinco grupos narcotraficantes, encabezados por el poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), designado como organización terrorista por Estados Unidos.

El gobierno de Claudia Sheinbaum informó el miércoles el arresto de Jorge Armando ‘N’, también conocido como “El Licenciado”, “como uno de los autores intelectuales” del crimen de Manzo.

En rueda de prensa, el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, lo describió como un líder de la célula delictiva que planeó el homicidio y dijo que fungía como instructor de algunos de sus integrantes, a quienes enseñaba el uso de armas.

Esta detención representa un paso clave para desarticular la estructura criminal resultado de este ataque”, aseguró Harfuch, y agregó que habrá más detenciones.

Según la prensa mexicana, el asesinato de Manzo está ligado al CJNG.

Muchos exigieron justicia por este crimen durante la protesta contra la violencia y la política de seguridad del gobierno de Sheinbaum, convocada por la Generación Z el 15 de noviembre en la Ciudad de México. La marcha dejó un centenar de heridos, principalmente policías, y 19 detenidos.

Manzo había denunciado en sus redes sociales la situación de inseguridad en el estado y había pedido apoyo al gobierno federal para enfrentarla. El alcalde se ganó fama al perseguir delincuentes en persona, a bordo de patrullas e incluso en helicóptero.

El crimen ocurrió días después de que fuera asesinado Bernardo Bravo, líder de los limoneros en Michoacán. La zona también es una importante productora de este cítrico.

Bravo fue abatido a tiros a finales de octubre tras denunciar ser víctima de extorsiones.

Cientos de personas protestaron y exigieron justicia el domingo 2 de noviembre por el asesinato de un alcalde la noche anterior durante un evento público en Michoacán, un estado en el oeste de México golpeado por el narcotráfico. (AFP)
