México: sicarios asesinan a alcalde de Uruapan Carlos Manzo cuando estaba en un festival por el Día de Muertos

Carlos Manzo, alcalde del municipio de Uruapan, fue asesinado a balazos durante un evento público este sábado en el estado de Michoacán, en el oeste de México, una región azotada por la violencia ligada al crimen organizado, informaron autoridades.

Michoacán es un estado del oeste de México del tamaño de Costa Rica y con costa en el Pacífico. Es un importante productor de aguacate, principalmente de exportación hacia Estados Unidos y de otros frutos como el limón.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

Carlos Manzo era alcalde de la ciudad de Uruapan, epicentro de la exportación de aguacate a Estados Unidos, a donde se envían toneladas del fruto cada año antes del Super Tazón.

“Derivado de una agresión ocurrida esta tarde en el centro de Uruapan, Michoacán, donde lamentablemente perdió la vida el presidente municipal Carlos Manzo”, dijo la Secretaría de Seguridad Pública mexicana en la red social X.

“Fueron detenidas dos personas involucradas en los hechos y uno de los agresores perdió la vida”, agrego la fuente.

#AlertaMichoacán#Videos Grupo criminal perpetra ataque en contra de alcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, el cual es reportado grave en su estado de salud. Una empleada municipal, un regidor y un escolta, también quedaron lesionados, además de un atacante. pic.twitter.com/t4w89SpJ41 — Carlos Ángel Arrieta (@CarlosArrietaLl) November 2, 2025

El estado se ha visto asolado por años por la violencia ligada al crimen organizado, cuyas bandas suelen extorsionar a productores, lo que motivó que miembros del gremio decidieran conformar grupos de autodefensa armados.

En Michoacán operan bandas narcotraficantes como el poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y La Nueva Familia Michoacana, designadas en febrero pasado como “organizaciones terroristas extranjeras” por el presidente estadounidense, Donald Trump.

En evento público

El alcalde fue asesinado mientras asistía a un evento público en Uruapan con motivo del Día de Muertos.

Algunos videos difundidos en redes sociales muestran el evento abarrotado de asistentes, cuando se escuchan detonaciones de arma de fuego y a continuación gente que huye despavorida.

Manzo gobernaba Uruapan desde septiembre de 2024 y había llamado la atención porque en ocasiones salía a patrullar las calles del municipio con un chaleco antibalas.

“Esto no es un problema que inició en mi gobierno, es un problema que inició hace 25 años y a quien le corresponde atender es a la Federación”, decía Manzo en alusión al gobierno de Claudia Sheinbaum en un video en sus redes sociales en junio tras un enfrentamiento armado en Uruapan.

Extorsiones

El asesinato del alcalde ocurrió a pocos días de que Bernardo Bravo, representante de los productores de limón de Michoacán, fuera asesinado a balazos.

Bravo había denunciado en reiteradas ocasiones extorsiones a su gremio. Días antes de su asesinato había pedido seguridad para que jornaleros y productores trabajaran tranquilamente.

Por años, los productores, tanto de aguacate como de limón en Michoacán, han denunciado las extorsiones de parte del crimen organizado.

Incluso, esos cobros llegan a afectar los precios que pagan los consumidores por esos productos.

En julio, la presidenta Sheinbaum envió al Congreso una iniciativa para combatir la extorsión. A finales de octubre, la ley fue aprobada por la Cámara de Diputados.